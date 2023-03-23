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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия снижает активность под Бахмутом, но активизировалась в районе Авдеевки – Институт исследования войны

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ISW: И ВСУ, и армия РФ продолжают уделять приоритетное внимание операциям вокруг Бахмута
ISW: И ВСУ, и армия РФ продолжают уделять приоритетное внимание операциям вокруг Бахмута
Фото: ЕРА

Темп наступления армии России вокруг Бахмута Донецкой области замедляется. Об этом в оперативном анализе 22 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным,  российские оккупанты провели несколько попыток наступления на юге Бахмута, а украинские войска 21-го и 22 марта –  контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается

В то же время официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 марта заявил, что и ВСУ, и армия РФ продолжают "уделять приоритетное внимание операциям вокруг Бахмута" и что российские силы могут активизироваться в разных направлениях.

"Российские войска в настоящее время наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки [Донецкая область] с целью окружения населенного пункта, и не исключено, что они делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления в районе Угледара", – говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что 19 марта спикер сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский заявил, что оккупанты усилили обстрелы в районе Авдеевки.

"Похоже, что РФ стягивает больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы продвижения, хотя 22 марта не было подтверждено никаких российских наступательных действий в этом районе", – отмечается в отчете.

Эксперты института продолжают считать, что продвижение армии захватчиков может заставить ВСУ отступить из Бахмута и/или Авдеевки, однако пока это не самая вероятная перспектива.

"Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов", – приходят к выводу в ISW.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и ЧВК "Вагнер", большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.

О том, что им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта  Дмитрашковский, по его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Теги: Россия, Донецкая область, Авдеевка, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, наступление, война России против Украины, Джон Кирби, Бахмут, Угледар, российские оккупанты, ISW
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