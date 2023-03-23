Россия снижает активность под Бахмутом, но активизировалась в районе Авдеевки – Институт исследования войны

ISW: И ВСУ, и армия РФ продолжают уделять приоритетное внимание операциям вокруг Бахмута Фото: ЕРА

По его данным, российские оккупанты провели несколько попыток наступления на юге Бахмута, а украинские войска 21-го и 22 марта – контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается

В то же время официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 марта заявил, что и ВСУ, и армия РФ продолжают "уделять приоритетное внимание операциям вокруг Бахмута" и что российские силы могут активизироваться в разных направлениях.

"Российские войска в настоящее время наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки [Донецкая область] с целью окружения населенного пункта, и не исключено, что они делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления в районе Угледара", – говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что 19 марта спикер сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский заявил, что оккупанты усилили обстрелы в районе Авдеевки.

"Похоже, что РФ стягивает больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы продвижения, хотя 22 марта не было подтверждено никаких российских наступательных действий в этом районе", – отмечается в отчете.

Эксперты института продолжают считать, что продвижение армии захватчиков может заставить ВСУ отступить из Бахмута и/или Авдеевки, однако пока это не самая вероятная перспектива.

"Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов", – приходят к выводу в ISW.