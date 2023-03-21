Фейгин: Стремительное контрнаступление ВСУ очень сильно воодушевит. "Вы там деретесь за Бахмут месяцами, а мы набегом забираем территорию"

"Если будет стремительное контрнаступление на каком-то из участков... Пусть, допустим, это будет Запорожская область, и это будет через Токмак на Мелитополь или на Мариуполь, или действительно десант какой-то: на Кинбурнскую косу или куда-то. Мы не знаем. Мы вообще не можем это оценить. То такое, действительно, наступление очень сильно воодушевит", – сказал Фейгин.

По его словам, успешное контрнаступление ВСУ может лишить смысла все дальнейшие действия со стороны противника.

"Оно даже само по себе будет играть роль, что "вот, смотрите, раз за разом повторяется одно и то же. Вы деретесь за Бахмут месяцами, а они набегом таким забирают обратно взятую территорию. И что толку тогда от вашего Бахмута, если вы теряете по 10–15 км², как это было в части Харьковской области? И радоваться Соледару... Подождите. Соледар – это маленький кусочек, но здесь-то вы потеряли гораздо больше". Просто теряется логика и смысл от всех дальнейших действий, других действий со стороны вооруженных сил РФ. Вот о чем речь", – подчеркнул Фейгин.

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