ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Стремительное контрнаступление ВСУ очень сильно воодушевит. "Вы там деретесь за Бахмут месяцами, а мы набегом забираем территорию"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фейгин считает, что успешное контрнаступление ВСУ может лишить смысла все дальнейшие действия со стороны противника
Фейгин считает, что успешное контрнаступление ВСУ может лишить смысла все дальнейшие действия со стороны противника
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Стремительное контрнаступление Вооруженных сил Украины очень воодушевит украинцев. Такое мнение российский блогер и юрист Марк Фейгин выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если будет стремительное контрнаступление на каком-то из участков... Пусть, допустим, это будет Запорожская область, и это будет через Токмак на Мелитополь или на Мариуполь, или действительно десант какой-то: на Кинбурнскую косу или куда-то. Мы не знаем. Мы вообще не можем это оценить. То такое, действительно, наступление очень сильно воодушевит", – сказал Фейгин.

По его словам, успешное контрнаступление ВСУ может лишить смысла все дальнейшие действия со стороны противника.

"Оно даже само по себе будет играть роль, что "вот, смотрите, раз за разом повторяется одно и то же. Вы деретесь за Бахмут месяцами, а они набегом таким забирают обратно взятую территорию. И что толку тогда от вашего Бахмута, если вы теряете по 10–15 км², как это было в части Харьковской области? И радоваться Соледару... Подождите. Соледар – это маленький кусочек, но здесь-то вы потеряли гораздо больше". Просто теряется логика и смысл от всех дальнейших действий, других действий со стороны вооруженных сил РФ. Вот о чем речь", – подчеркнул Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Марк Фейгин, ВСУ, украинцы, наступление, война России против Украины, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (95287)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (72381)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (49975)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (41093)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (31981)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (28155)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (22377)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (20282)
 
 
 
 