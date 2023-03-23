Силы обороны юга пытаются вычистить 30-километровую зону на левом берегу Днепра – Гуменюк

"Пока мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление. В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы стараемся вычищать полосу в 20–30 км на левом берегу. Это достаточно непростая работа, и усложняется она тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами", – рассказала она.

Гуменюк назвала "достаточно результативной" работу сил обороны.

"К примеру, можно отследить, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку нами был поражен пункт снабжения и складирования боеприпасов. Сейчас они [военные РФ не имеют мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы пытаемся держать под огневым контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", – добавила спикер.