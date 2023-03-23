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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны юга пытаются вычистить 30-километровую зону на левом берегу Днепра – Гуменюк

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Украинские военные "достаточно результативно" работают на юге, сказала Гуменюк (на фото учения бойцов 22-й ОМБР)
Украинские военные "достаточно результативно" работают на юге, сказала Гуменюк (на фото – учения бойцов 22-й ОМБР)
Фото: 22 окрема механізована бригада / Facebook

Подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 23 марта в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Пока мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление. В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы стараемся вычищать полосу в 20–30 км на левом берегу. Это достаточно непростая работа, и усложняется она тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами", – рассказала она. 

Гуменюк назвала "достаточно результативной" работу сил обороны. 

"К примеру, можно отследить, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку нами был поражен пункт снабжения и складирования боеприпасов. Сейчас они [военные РФ не имеют мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы пытаемся держать под огневым контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", – добавила спикер. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины: только за минувшие сутки украинские военные отбили там 114 атак оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, артиллерия, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, река Днепр, контрнаступление
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