Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ – Bloomberg

Агентство ссылается на слова людей, знакомых с планами Кремля.
На такие меры РФ идет для того, чтобы сдерживать контрнаступление Вооруженных сил Украины, говорится в материале. Кампания по набору контрактников уже началась. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, отметило агентство. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных таким образом.
Всеобщую мобилизацию Кремль объявлять не будет, уверен собеседник Bloomberg. По его словам, такой шаг помешает в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина, который готовится идти на пятый президентский срок.
Почти все 300 тыс. военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города, отметило Bloomberg.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.
Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс в вышедшем 23 марта интервью NV заявил, что весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир".