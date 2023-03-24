Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ – Bloomberg

Агентство ссылается на слова людей, знакомых с планами Кремля.

На такие меры РФ идет для того, чтобы сдерживать контрнаступление Вооруженных сил Украины, говорится в материале. Кампания по набору контрактников уже началась. Региональные чиновники получили квоты на набор и рассылают потенциальным добровольцам повестки для прихода в призывные комиссии, отметило агентство. В то же время некоторые официальные лица в Москве не верят, что удастся собрать 400 тыс. новых военных таким образом.

Всеобщую мобилизацию Кремль объявлять не будет, уверен собеседник Bloomberg. По его словам, такой шаг помешает в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина, который готовится идти на пятый президентский срок.

Почти все 300 тыс. военнослужащих, мобилизованных осенью, находятся на поле боя в Украине, но за последние месяцы России не удалось взять ни одного большого города, отметило Bloomberg.