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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек – ГУР МО

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В разведке прокомментировали ход скрытой мобилизации в РФ
В разведке прокомментировали ход скрытой мобилизации в РФ
Фото: EPA

Тот факт, что скрытая мобилизация в РФ продолжается и готовятся новые мобилизационные меры, говорит о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

“Этот процесс продолжается, и в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные меры. Все цифры известны и изучаются”, – сказал он.

Юсов добавил, что мобилизовать людей недостаточно – их нужно еще обучить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используются Беларусь и белорусские полигоны.

"Армия неэффективна, не обеспечена, не обучена должным образом, и об этом говорят потери на поле боя. Количество аудиоперехватов с паническими настроениями на передовой очень велико. Обнародуется только часть. Если говорить о моральном состоянии, то у мобилизованных оно на крайне низком уровне", – сказал Юсов.

По его словам, если бы была возможность убежать, то большинство мобилизованных уже бы это сделали.

Юсов подчеркнул, что количественно у России много живой силы и техники, но если говорить о качестве, то она "закончилась в первые волны полномасштабного вторжения".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.

По состоянию на 20 марта с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 165 610 российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, Андрей Юсов, армия РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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