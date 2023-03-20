Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек – ГУР МО

“Этот процесс продолжается, и в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные меры. Все цифры известны и изучаются”, – сказал он.

Юсов добавил, что мобилизовать людей недостаточно – их нужно еще обучить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используются Беларусь и белорусские полигоны.

"Армия неэффективна, не обеспечена, не обучена должным образом, и об этом говорят потери на поле боя. Количество аудиоперехватов с паническими настроениями на передовой очень велико. Обнародуется только часть. Если говорить о моральном состоянии, то у мобилизованных оно на крайне низком уровне", – сказал Юсов.

По его словам, если бы была возможность убежать, то большинство мобилизованных уже бы это сделали.

Юсов подчеркнул, что количественно у России много живой силы и техники, но если говорить о качестве, то она "закончилась в первые волны полномасштабного вторжения".