Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек – ГУР МО

“Этот процесс продолжается, и в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные меры. Все цифры известны и изучаются”, – сказал он.
Юсов добавил, что мобилизовать людей недостаточно – их нужно еще обучить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используются Беларусь и белорусские полигоны.
"Армия неэффективна, не обеспечена, не обучена должным образом, и об этом говорят потери на поле боя. Количество аудиоперехватов с паническими настроениями на передовой очень велико. Обнародуется только часть. Если говорить о моральном состоянии, то у мобилизованных оно на крайне низком уровне", – сказал Юсов.
По его словам, если бы была возможность убежать, то большинство мобилизованных уже бы это сделали.
Юсов подчеркнул, что количественно у России много живой силы и техники, но если говорить о качестве, то она "закончилась в первые волны полномасштабного вторжения".
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.
По состоянию на 20 марта с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 165 610 российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.