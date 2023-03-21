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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство мобилизованных россиян сбежали бы с передовой, если бы не заградотряды – ГУР МО

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Юсов: Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя
Юсов: Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Моральный настрой мобилизованных на войну против Украины россиян крайне низкий, большинство из них воспользовались бы возможностью бежать с передовой, если бы она была. Об этом в эфире национального телемарафона 20 марта заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет "Укринформ".

По информации Юсова, в РФ продолжается скрытая мобилизация и ежемесячно там мобилизуют на войну около 20 тыс. человек. Однако российская армия "не эффективна, не обеспечена, не обучена надлежащим образом", о чем говорят огромные потери на поле боя, отметил он. 

"Количество аудиоперехватов [...] с паническими настроениями рашистов на передовой очень велико. И обнародуется только часть. Поэтому да, если говорить о моральном состоянии, то у частично мобилизованных оно находится на крайне низком уровне. Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде [Владимира] Соловьева и [Ольги] Скабеевой речь точно не идет", – добавил Юсов.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.

По состоянию на 21 марта с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 166 570 российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, мобилизация, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, военная разведка
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