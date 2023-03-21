Большинство мобилизованных россиян сбежали бы с передовой, если бы не заградотряды – ГУР МО

Юсов: Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

По информации Юсова, в РФ продолжается скрытая мобилизация и ежемесячно там мобилизуют на войну около 20 тыс. человек. Однако российская армия "не эффективна, не обеспечена, не обучена надлежащим образом", о чем говорят огромные потери на поле боя, отметил он.

"Количество аудиоперехватов [...] с паническими настроениями рашистов на передовой очень велико. И обнародуется только часть. Поэтому да, если говорить о моральном состоянии, то у частично мобилизованных оно находится на крайне низком уровне. Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде [Владимира] Соловьева и [Ольги] Скабеевой речь точно не идет", – добавил Юсов.