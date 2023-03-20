Украинские пограничники поймали "водолазов", которые хотели переплыть Тису и сбежать в Румынию

Снаряжение, с помощью которого "водолазы" пытались незаконно пересечь границу Украины с Румынией Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"Покорители высот, усмирители волн. Часть из них собиралась покорить горы, другая же – пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны были помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры", – сказано в сообщении.

В ГПСУ добавили, что дела задержанных переданы в суд.

До этого 16 января украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе. А 1 февраля украинский уклонист заблудился в Закарпатье в горах, пытаясь незаконно попасть в Словакию, и сам вызвал полицию, чтобы спастись. В ночь на 16 февраля сотрудники ГПСУ задержали очередную группу мужчин призывного возраста – четверо украинцев хотели сбежать в Румынию на надувном матрасе.