Украинские пограничники поймали "водолазов", которые хотели переплыть Тису и сбежать в Румынию

"Покорители высот, усмирители волн. Часть из них собиралась покорить горы, другая же – пойти вплавь. Преодолеть холодное течение реки Тисы им должны были помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры", – сказано в сообщении.
В ГПСУ добавили, что дела задержанных переданы в суд.
До этого 16 января украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе. А 1 февраля украинский уклонист заблудился в Закарпатье в горах, пытаясь незаконно попасть в Словакию, и сам вызвал полицию, чтобы спастись. В ночь на 16 февраля сотрудники ГПСУ задержали очередную группу мужчин призывного возраста – четверо украинцев хотели сбежать в Румынию на надувном матрасе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
30 декабря 2022 года в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.
Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам.