В ведомстве обратили внимание, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, в том числе русизмы.

Пограничники подчеркнули, что при оформлении выезда за границу руководствуются постановлением Кабмина №57.

"Ограничения по выезду во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18–60 лет! Но и для этой категории есть исключения", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года президент сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам.