ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В интернете распространяется фейк о запрете выезда из Украины подросткам 15–18 лет – Госпогранслужба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ограничения выезда из Украины во время военного положения не касаются граждан возрастом до 18 лет, напомнили в ГПСУ
Ограничения выезда из Украины во время военного положения не касаются граждан возрастом до 18 лет, напомнили в ГПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В сети распространяется "документ" о якобы запрете на выезд за границу Украины подросткам мужского пола в возрасте от 15 до 18 лет. В Государственной пограничной службе 17 марта предупредили, что это фейк.

В ведомстве обратили внимание, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, в том числе русизмы.

Пограничники подчеркнули, что при оформлении выезда за границу руководствуются постановлением Кабмина №57.

"Ограничения по выезду во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18–60 лет! Но и для этой категории есть исключения", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года президент сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановлениеРечь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам.

Теги: граница, Госпогранслужба, пограничники, запрет, военное положение, ГПСУ, фейк, ограничения, подростки, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (81854)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (73877)
3
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (66853)
4
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (41468)
5
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (28710)
6
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24151)
7
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото (20903)
8
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (20425)
 
 
 
 