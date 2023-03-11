С начала войны мужчинам призывного возраста выдали через систему "Шлях" более 1,27 млн разрешений на выезд из Украины – Opendatabot

Большинство выездов мужчин за границу было по бизнес-делам – около 1,1 млн разрешений, отметил сервис Opendatabot Фото: EPA (архив)

Об этом 10 марта проинформировал сервис открытых данных Opendatabot.

Большинство выездов мужчин за границу было по бизнес-делам – около 1,1 млн разрешений, для осуществления гуманитарных миссий – 170 тыс. разрешений.

Инфографика: opendatabot.ua

Отмечается, что более трети разрешений для бизнеса (около 400 тыс.) были выданы с ноября прошлого года до февраля 2023 года включительно.

При этом количество выездов с целью гуманитарных миссий за последние три с половиной месяца не изменилось – 70 тыс. разрешений.

Opendatabot указывает, что система выдачи разрешений на выезд за границу "недостаточно прозрачна". В частности, отсутствует информация о количестве граждан, нарушивших сроки пребывания за пределами Украины, и которые до сих пор не вернулись.

В то же время выезд отдельных категорий лиц, например, спортсменов и деятелей культуры, регламентируется специальными правилами, что приводило к скандалам.

Чтобы выехать за границу по системе "Шлях", нужно подать соответствующую заявку в Мининфраструктуры или областные военные администрации, подчеркивает Opendatabot.

Мужчины могут выехать за границу сроком до 30 дней с гуманитарной миссией или для нужд ВСУ. Кроме того, им разрешено выезжать по бизнес-делам на срок до 45 дней.