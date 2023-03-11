С начала войны мужчинам призывного возраста выдали через систему "Шлях" более 1,27 млн разрешений на выезд из Украины – Opendatabot

Об этом 10 марта проинформировал сервис открытых данных Opendatabot.
Большинство выездов мужчин за границу было по бизнес-делам – около 1,1 млн разрешений, для осуществления гуманитарных миссий – 170 тыс. разрешений.
Отмечается, что более трети разрешений для бизнеса (около 400 тыс.) были выданы с ноября прошлого года до февраля 2023 года включительно.
При этом количество выездов с целью гуманитарных миссий за последние три с половиной месяца не изменилось – 70 тыс. разрешений.
Opendatabot указывает, что система выдачи разрешений на выезд за границу "недостаточно прозрачна". В частности, отсутствует информация о количестве граждан, нарушивших сроки пребывания за пределами Украины, и которые до сих пор не вернулись.
В то же время выезд отдельных категорий лиц, например, спортсменов и деятелей культуры, регламентируется специальными правилами, что приводило к скандалам.
Чтобы выехать за границу по системе "Шлях", нужно подать соответствующую заявку в Мининфраструктуры или областные военные администрации, подчеркивает Opendatabot.
Мужчины могут выехать за границу сроком до 30 дней с гуманитарной миссией или для нужд ВСУ. Кроме того, им разрешено выезжать по бизнес-делам на срок до 45 дней.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Правоохранители неоднократно ликвидировали каналы выезда уклонистов за границу, в частности тех, которые оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".