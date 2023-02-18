В Украине еще одной категории граждан разрешили выезд за границу

Через госграницу будут пропускать женщин-госслужащих, которые являются усыновительницами, опекунами, попечительницами, одними из приемных родителей или родителей-воспитателей.
Также выезжать из Украины смогут мужчины-госслужащие, которые являются одинокими отцами, одинокими усыновителями или опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями (при условии, что они не состоят в браке и самостоятельно воспитывают и содержат ребенка без участия матери).
Такие родители-госслужащие смогут пересечь границу для посещения детей до 18 лет, находящихся за пределами Украины, или для их сопровождения для выезда из Украины.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах.