В Украине еще одной категории граждан разрешили выезд за границу

Через госграницу будут пропускать женщин-госслужащих, которые являются усыновительницами, опекунами, попечительницами, одними из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Также выезжать из Украины смогут мужчины-госслужащие, которые являются одинокими отцами, одинокими усыновителями или опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями (при условии, что они не состоят в браке и самостоятельно воспитывают и содержат ребенка без участия матери).

Такие родители-госслужащие смогут пересечь границу для посещения детей до 18 лет, находящихся за пределами Украины, или для их сопровождения для выезда из Украины.