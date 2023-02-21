Украинец пытался выехать из страны, предъявив загранпаспорт гражданина Нигерии – Госпогранслужба Украины

"Пограничники Чопского отряда пресекли попытку незаконного пересечения госграницы лицом, пытавшимся выехать по поддельному паспортному документу. Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Чоп (Дружба)" на границе с Венгрией во время проверки документов пассажиров поезда "Мукачево [Закарпатье, Украина] – Захонь [Венгрия]", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что "мужчина предоставил на контроль загранпаспорт гражданина Нигерии, который вызвал у пограничного наряда сомнения в его действительности".

"В ходе углубленной проверки правоохранители установили, что документ подделан. Предъявитель паспорта впоследствии признался пограничникам, что документ ему послал из-за границы отец, гражданин Нигерии", – объяснили в ГПСУ.

Также в ведомстве сообщили о задержании трех украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины в районе населенного пункта Паладь-Комаровцы Закарпатской области (рядом с границей Словакии).

"Пограничники остановили транспортное средство "Газель", в котором находились трое мужчин. Двое из них имели при себе паспортные документы граждан Украины, у третьего не было никаких документов. [...] Правоохранители установили, что задержанные являются местными жителями, которые намеревались незаконным способом пробраться в Словакию", – отметили в ГПСУ.

На границе Украины правоохранители регулярно выявляют граждан, которые пытаются нелегально покинуть страну.