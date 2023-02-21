Украинец пытался выехать из страны, предъявив загранпаспорт гражданина Нигерии – Госпогранслужба Украины

"Пограничники Чопского отряда пресекли попытку незаконного пересечения госграницы лицом, пытавшимся выехать по поддельному паспортному документу. Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Чоп (Дружба)" на границе с Венгрией во время проверки документов пассажиров поезда "Мукачево [Закарпатье, Украина] – Захонь [Венгрия]", – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе Украины рассказали, что "мужчина предоставил на контроль загранпаспорт гражданина Нигерии, который вызвал у пограничного наряда сомнения в его действительности".
"В ходе углубленной проверки правоохранители установили, что документ подделан. Предъявитель паспорта впоследствии признался пограничникам, что документ ему послал из-за границы отец, гражданин Нигерии", – объяснили в ГПСУ.
Также в ведомстве сообщили о задержании трех украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины в районе населенного пункта Паладь-Комаровцы Закарпатской области (рядом с границей Словакии).
"Пограничники остановили транспортное средство "Газель", в котором находились трое мужчин. Двое из них имели при себе паспортные документы граждан Украины, у третьего не было никаких документов. [...] Правоохранители установили, что задержанные являются местными жителями, которые намеревались незаконным способом пробраться в Словакию", – отметили в ГПСУ.
На границе Украины правоохранители регулярно выявляют граждан, которые пытаются нелегально покинуть страну.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство Совета нацбезопасности и обороны, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах.