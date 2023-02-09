СБУ сообщила о ликвидации новых каналов побега уклонистов за границу в шести областях

Средняя стоимость "билета на побег" составляла $1,5 – 12 тыс. с клиента, отметили в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом сообщается в Facebook СБУ 9 февраля.

Отмечается, что в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков".

"За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Средняя стоимость "билета на побег" составляла $1,5 – 12 тыс. с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда", – говорится в сообщении.

Как рассказали в спецслужбе, каналы незаконного выезда за границу были ликвидированы в Киевской, Закарпатской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"В рамках уголовных производств, начатых по ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), организаторам схем сообщено о подозрении. Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", – резюмировали в СБУ.