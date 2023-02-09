ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

СБУ сообщила о ликвидации новых каналов побега уклонистов за границу в шести областях

Средняя стоимость "билета на побег" составляла $1,5 12 тыс. с клиента, отметили в СБУ
Средняя стоимость "билета на побег" составляла $1,5 – 12 тыс. с клиента, отметили в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины проинформировала о блокировании еще шести каналов незаконного выезда за границу граждан призывного возраста.

Об этом сообщается в Facebook СБУ 9 февраля.

Отмечается, что в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков".

"За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Средняя стоимость "билета на побег" составляла $1,5 – 12 тыс. с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда", – говорится в сообщении.

Как рассказали в спецслужбе, каналы незаконного выезда за границу были ликвидированы в Киевской, Закарпатской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"В рамках уголовных производств, начатых по ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), организаторам схем сообщено о подозрении. Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", – резюмировали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid06PL7dUHTUjntP92n17AQCA6NmbVhFSYQtpDbYPAsBpKqGG52G9kxaSRNcsXkg6Acl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Последний раз Рада продлевала военное положение 7 февраля 2023 года на 90 дней.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

Теги: СБУ, Украина, граница, мобилизация, запрет, военное положение, волонтеры, деньги, расследование, документы, подозрение, Служба безопасности Украины, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодей премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Галина ГРИШИНА
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
Галина ГРИШИНА
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
Галина ГРИШИНА
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
Галина ГРИШИНА
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Галина ГРИШИНА
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте
Галина ГРИШИНА
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
49-летняя Мозговая назвала главные преимущества своего возраста
Галина ГРИШИНА
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом
Галина ГРИШИНА
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
"Мы вас посадим". Макаревич поделился анекдотом об общении с "органами" России
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
56-летняя Хайек перед камерой вылила себе на грудь вино. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (91975)
2
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (64937)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (51372)
4
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (42385)
5
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах (40091)
6
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (33796)
7
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника (29466)
8
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (27688)
 
 
 
 