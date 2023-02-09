СБУ сообщила о ликвидации новых каналов побега уклонистов за границу в шести областях

Об этом сообщается в Facebook СБУ 9 февраля.
Отмечается, что в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков".
"За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Средняя стоимость "билета на побег" составляла $1,5 – 12 тыс. с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда", – говорится в сообщении.
Как рассказали в спецслужбе, каналы незаконного выезда за границу были ликвидированы в Киевской, Закарпатской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.
"В рамках уголовных производств, начатых по ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), организаторам схем сообщено о подозрении. Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности", – резюмировали в СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Последний раз Рада продлевала военное положение 7 февраля 2023 года на 90 дней.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.