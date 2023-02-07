Пограничники задержали 13 мужчин призывного возраста в Черновицкой области, они планировали перейти в Румынию в Карпатах

Об этом 7 февраля в Facebook проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22-х до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители были доставлены в пограничное подразделение, чтобы привлечь их к ответственности.