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Пограничники задержали 13 мужчин призывного возраста в Черновицкой области, они планировали перейти в Румынию в Карпатах

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C начала действия военного положения незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, сообщили в ГПСУ 30 декабря
C начала действия военного положения незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, сообщили в ГПСУ 30 декабря
Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники задержали 13 мужчин в Черновицкой области, которые планировали незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом 7 февраля в Facebook проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22-х до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители были доставлены в пограничное подразделение, чтобы привлечь их к ответственности.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/1321568911720502/

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Последний раз Рада продлевала военное положение 7 февраля 2023 года на 90 дней.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

Теги: Украина, Румыния, Карпаты, граница, Госпогранслужба, пограничники, запрет, военное положение, ГПСУ, Черновицкая область, нарушители, мужчины, пассажиры
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