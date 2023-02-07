Пограничники задержали 13 мужчин призывного возраста в Черновицкой области, они планировали перейти в Румынию в Карпатах

Об этом 7 февраля в Facebook проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).
"В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22-х до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушители были доставлены в пограничное подразделение, чтобы привлечь их к ответственности.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Последний раз Рада продлевала военное положение 7 февраля 2023 года на 90 дней.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.