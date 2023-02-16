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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уклонисты на надувном матрасе хотели сбежать в Румынию – ГПСУ

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Уклонисты продолжают придумывать креативные способы незаконного пересечения украинской границы
Уклонисты продолжают придумывать креативные способы незаконного пересечения украинской границы
Фото: gpsu.gov.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в ночь на 16 февраля задержали очередную группу мужчин призывного возраста. Украинцы хотели сбежать в Румынию на надувном матрасе. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Четверо отчаянных, которые, рискуя жизнью, планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержаны во время подготовки плавсредства к "переправе", – сообщили пограничники.

По информации ГПСУ, нарушителями границы оказались жители Винницкой и Черновицкой областей в возрасте от 22 до 35 лет.

"Еще трое жителей Винницкой области задержаны в одном из контрольных постов в районе населенного пункта Подворное Черновицкой области. Они двигались к границе на автомобиле Geely и не смогли объяснить цель своего прибытия в контролируемый приграничный район", – добавили в Госпогранслужбе.

До этого 16 января украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе. А 1 февраля украинский уклонист заблудился в Закарпатье в горах, пытаясь незаконно попасть в Словакию, и сам вызвал полицию, чтобы спастись.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

30 декабря 2022 года в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

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