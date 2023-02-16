Уклонисты на надувном матрасе хотели сбежать в Румынию – ГПСУ

"Четверо отчаянных, которые, рискуя жизнью, планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержаны во время подготовки плавсредства к "переправе", – сообщили пограничники.

По информации ГПСУ, нарушителями границы оказались жители Винницкой и Черновицкой областей в возрасте от 22 до 35 лет.

"Еще трое жителей Винницкой области задержаны в одном из контрольных постов в районе населенного пункта Подворное Черновицкой области. Они двигались к границе на автомобиле Geely и не смогли объяснить цель своего прибытия в контролируемый приграничный район", – добавили в Госпогранслужбе.

До этого 16 января украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе. А 1 февраля украинский уклонист заблудился в Закарпатье в горах, пытаясь незаконно попасть в Словакию, и сам вызвал полицию, чтобы спастись.