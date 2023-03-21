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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 960 оккупантов, 15 танков и семь БПЛА – Генштаб

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С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 3,5 тыс. российских танков
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили более 3,5 тыс. российских танков
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 166 570 российских оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 21 марта сообщил в Facebook.

За минувшие сутки украинские военные обезвредили около 960 захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 3552 (+15);
  • боевые бронированные машины – 6897 (+10);
  • артиллерийские системы – 2586 (+9);
  • РСЗО – 507;
  • средства ПВО – 270 (+2);
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 290;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7);
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5428 (+12);
  • специальная техника – 266 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0irRZbriZEJRXpfeFKh5brfZvy76yoj1yQxaTLFtMe3nqvgY6Txwqng7HmEYuB4Nzl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Их эпицентром в Генштабе ВСУ называют Бахмут.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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