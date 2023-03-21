В РФ солдат-срочников уговаривают подписывать контракты, прогнозируют командировку в Украину – Генштаб ВСУ

По данным военной разведки Украины, ежемесячно в РФ мобилизуют 20 тыс. человек Фото: ЕРА

"Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками относительно подписания ими контрактов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года".

Война России против Украины. Главное (обновляется)