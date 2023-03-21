В РФ солдат-срочников уговаривают подписывать контракты, прогнозируют командировку в Украину – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками относительно подписания ими контрактов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.
20 марта военная разведка Украины сообщила, что ежемесячно в России мобилизуют порядка 20 тыс. человек.
По состоянию на 21 марта с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 166 570 российских оккупантов, сообщал Генштаб ВСУ.