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Российские военные жалуются, что не получают зарплату — СМИ

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Российским военным задерживают зарплаты из-за бюрократических процедур
Российским военным задерживают зарплаты из-за бюрократических процедур
Фото: EPA

С марта этого года российским военным в России и во временно оккупированном Крыму задержали или не выплатили зарплаты, надбавки и другие выплаты. Об этом говорится в материале издания "Верстка", опубликованном 22 марта.

С начала месяца в группах в соцсети "ВКонтакте", посвященных выплатам мобилизованным, появляются сообщения от военных и их родственников, что выплаты задерживают. Некоторым не заплатили за последние два месяца. Лишь в первую половину марта подобные жалобы опубликовали жители как минимум 52 регионов РФ и Крыма, сказано в сообщении.

Некоторые оккупанты вместо обещанной зарплаты от 195 тыс. руб. получают в разы меньше – по 7−15 тыс. руб. в месяц, пишет "Верстка". 

Скриншоты: verstka.media
Скриншоты: verstka.media

Российский правозащитник, глава старейшей организации помощи военнослужащим "Союза комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова объяснила изданию, что зарплата любого военнослужащего, будь то мобилизованный, контрактник или доброволец, складывается из нескольких частей. 

"Есть небольшая базовая ставка за то, что он служит рядовым, сержантом, ефрейтором, старшиной, прапорщиком и так далее. Это около 13–15 тыс. руб. К этой базовой ставке моментально добавляются доплаты: за звание, за воинскую квалификацию, водительскую, например, и так далее. Все вместе это составляет оклад – основное денежное довольствие – порядка 30 тыс. руб.", – рассказала она.

По ее словам, все военные находятся в одном юридическом поле и считаются военнослужащими по контракту. Как отметило издание, военные в РФ должны получать от 195 тыс. руб.

По словам Мельниковой, около 80% задержек зарплат происходит из-за бюрократических процедур. Она рассказала, что часто происходит так, что "официально человек числится в одной части, а физически находится в составе другой".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек.

Теги: Россия, военные, мобилизация, Валентина Мельникова, выплаты, военнослужащий, российские военные
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