Российские военные жалуются, что не получают зарплату — СМИ

С начала месяца в группах в соцсети "ВКонтакте", посвященных выплатам мобилизованным, появляются сообщения от военных и их родственников, что выплаты задерживают. Некоторым не заплатили за последние два месяца. Лишь в первую половину марта подобные жалобы опубликовали жители как минимум 52 регионов РФ и Крыма, сказано в сообщении.

Некоторые оккупанты вместо обещанной зарплаты от 195 тыс. руб. получают в разы меньше – по 7−15 тыс. руб. в месяц, пишет "Верстка".

Скриншоты: verstka.media

Российский правозащитник, глава старейшей организации помощи военнослужащим "Союза комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова объяснила изданию, что зарплата любого военнослужащего, будь то мобилизованный, контрактник или доброволец, складывается из нескольких частей.

"Есть небольшая базовая ставка за то, что он служит рядовым, сержантом, ефрейтором, старшиной, прапорщиком и так далее. Это около 13–15 тыс. руб. К этой базовой ставке моментально добавляются доплаты: за звание, за воинскую квалификацию, водительскую, например, и так далее. Все вместе это составляет оклад – основное денежное довольствие – порядка 30 тыс. руб.", – рассказала она.

По ее словам, все военные находятся в одном юридическом поле и считаются военнослужащими по контракту. Как отметило издание, военные в РФ должны получать от 195 тыс. руб.

По словам Мельниковой, около 80% задержек зарплат происходит из-за бюрократических процедур. Она рассказала, что часто происходит так, что "официально человек числится в одной части, а физически находится в составе другой".