В Крыму оккупанты мобилизуют пожарных и надзирателей – Центр нацсопротивления

Сообщается, что для восполнения кадрового дефицита в местном "министерстве чрезвычайных ситуаций", который возник из-за мобилизации на полуострове, оккупанты убрали возрастной ценз для желающих работать пожарными и спасателями.

О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.