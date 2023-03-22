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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму оккупанты мобилизуют пожарных и надзирателей – Центр нацсопротивления

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Российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины
Российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины
Фото: EPA (архив)

Во временно оккупированном Крыму захватчики активно вербуют в ряды российской армии пожарных, спасателей и сотрудников пенитенциарной службы. Об этом 21 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Сообщается, что для восполнения кадрового дефицита в местном "министерстве чрезвычайных ситуаций", который возник из-за мобилизации на полуострове, оккупанты убрали возрастной ценз для желающих работать пожарными и спасателями.

О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, мобилизация, армия РФ, спасатели, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, мужчины, российские оккупанты
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