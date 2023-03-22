В Крыму оккупанты мобилизуют пожарных и надзирателей – Центр нацсопротивления

Сообщается, что для восполнения кадрового дефицита в местном "министерстве чрезвычайных ситуаций", который возник из-за мобилизации на полуострове, оккупанты убрали возрастной ценз для желающих работать пожарными и спасателями.
О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января. 14 марта ЦНС отмечал, что оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове.
О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.