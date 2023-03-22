Россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации – Маляр

По ее данным, в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением мобилизационных учений.

К участию в этих мероприятиях оккупанты планируют привлечь все местное мужское население призывного возраста, прежде всего получивших паспорт РФ и "гражданство" террористической организации "ЛНР".

Оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских войсках обещают передавать им отнятое жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию.

По словам Маляр, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства.