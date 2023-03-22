Россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации – Маляр

По ее данным, в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением мобилизационных учений.
К участию в этих мероприятиях оккупанты планируют привлечь все местное мужское население призывного возраста, прежде всего получивших паспорт РФ и "гражданство" террористической организации "ЛНР".
Оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских войсках обещают передавать им отнятое жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию.
По словам Маляр, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства.
О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.