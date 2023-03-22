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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне начинают на оккупированной территории новый этап мобилизации – Маляр

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Маляр: Оккупанты обещают мобилизованным отнятые у уехавших граждан Украины квартиры
Маляр: Оккупанты обещают мобилизованным отнятые у уехавших граждан Украины квартиры
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российские оккупанты продолжают принудительные мобилизационные меры на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram 22 марта.

По ее данным, в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением мобилизационных учений.

К участию в этих мероприятиях оккупанты планируют привлечь все местное мужское население призывного возраста, прежде всего получивших паспорт РФ и "гражданство" террористической организации "ЛНР".

Оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских войсках обещают передавать им отнятое жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию.

По словам Маляр, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства.

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, оккупация, мобилизация, Анна Маляр, война России против Украины, российские оккупанты
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