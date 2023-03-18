Россия готовится к скрытой, но масштабной мобилизации – британская разведка

Внесенный в Государственную Думу РФ законопроект о снижении возрастного ценза призывников с 18–27 лет до 21–30, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

"С советских времен Россия проводила призывы на военную службу два раза в год. Они отличаются от нововведенной "частичной мобилизации" ветеранов, проводимой с сентября 2022 года. Хотя формально РФ по-прежнему запрещает призывникам участвовать в военных действиях в Украине, по крайней мере, сотни человек, вероятно, были отправлены на войну принудительно или их заставили подписать контракт", – считают в британской разведке.

Многие 18-21-летние россияне в настоящее время претендуют на освобождение от призыва в связи с обучением в вузах. Власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы увеличить численность военнослужащих, и студенты в конечном итоге все равно будут вынуждены служить, отмечают в минобороны Великобритании.