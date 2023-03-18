Россия готовится к скрытой, но масштабной мобилизации – британская разведка

Внесенный в Государственную Думу РФ законопроект о снижении возрастного ценза призывников с 18–27 лет до 21–30, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.
"С советских времен Россия проводила призывы на военную службу два раза в год. Они отличаются от нововведенной "частичной мобилизации" ветеранов, проводимой с сентября 2022 года. Хотя формально РФ по-прежнему запрещает призывникам участвовать в военных действиях в Украине, по крайней мере, сотни человек, вероятно, были отправлены на войну принудительно или их заставили подписать контракт", – считают в британской разведке.
Многие 18-21-летние россияне в настоящее время претендуют на освобождение от призыва в связи с обучением в вузах. Власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы увеличить численность военнослужащих, и студенты в конечном итоге все равно будут вынуждены служить, отмечают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 18, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/UEtuzv53WD
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.
По состоянию на 18 марта с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 164 200 российских оккупантов. 880 захватчиков было ликвидировано за последние сутки, сообщили в Генштабе ВСУ.