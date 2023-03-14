В Крыму растут панические настроения. Оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове – Центр нацсопротивления

По данным ЦНС, среди коллаборантов и переселившихся в Крым россиян растут панические настроения Фото: Roman Kondratiev / Flickr (иллюстративное)

"Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, полученные коллаборантом [назначенным оккупантами "главой" Крыма] Сергеем Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток [вручаемых населению] на улицах крымских городов растет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно с этим у коллаборантов и переселившихся в Крым россиян растут панические настроения. В частности, по данным Центра нацсопротивления, российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, выводит средства и готовится к эвакуации.

"Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и [который], очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом", – добавили в ЦНС.

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы. О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января.