В Крыму растут панические настроения. Оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове – Центр нацсопротивления

"Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, полученные коллаборантом [назначенным оккупантами "главой" Крыма] Сергеем Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток [вручаемых населению] на улицах крымских городов растет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно с этим у коллаборантов и переселившихся в Крым россиян растут панические настроения. В частности, по данным Центра нацсопротивления, российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, выводит средства и готовится к эвакуации.
"Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и [который], очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом", – добавили в ЦНС.
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы. О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января.
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.