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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму растут панические настроения. Оккупанты наращивают темпы мобилизации на полуострове – Центр нацсопротивления

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По данным ЦНС, среди коллаборантов и переселившихся в Крым россиян растут панические настроения
По данным ЦНС, среди коллаборантов и переселившихся в Крым россиян растут панические настроения
Фото: Roman Kondratiev / Flickr (иллюстративное)

Среди коллаборантов и переселившихся во временно оккупированный Крым россиян растут панические настроения. Об этом 14 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, полученные коллаборантом [назначенным оккупантами "главой" Крыма] Сергеем Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток [вручаемых населению] на улицах крымских городов растет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно с этим у коллаборантов и переселившихся в Крым россиян растут панические настроения. В частности, по данным Центра нацсопротивления, российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, выводит средства и готовится к эвакуации.

"Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и [который], очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом", – добавили в ЦНС.

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы. О подготовке российских оккупантов к мобилизации местных жителей во временно захваченном Крыму Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал 26 января.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.

Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Аксенов, оккупация, мобилизация, аннексия, эвакуация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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