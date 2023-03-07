После освобождения Крыма многие, кому нравилось жить с РФ, будут рассказывать о своем патриотизме – прокурор АРК

Поночовный отметил, что после деоккупации в Крыму придется проводить фильтрацию Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

"После освобождения Крыма многие люди, которые прекрасно жили с россиянами и им все нравилось, будут рассказывать о своей патриотической позиции. С конца прошлого года появилась такая тенденция: крымчане начали звонить знакомым, родственникам в [материковой] Украине и рассказывать о любви к Украине. Фильтрационной работы у правоохранителей после деоккупации Крыма будет много", – сказал он.

Прокурор Крыма отметил, что "даже примерно" не может сказать, какая часть крымчан ждут деоккупации, "потому что огромное количество людей с проукраинской позицией уехали из Крыма".

"Многие оставшиеся патриотически настроенные крымчане никоим образом себя не проявляют, потому что это для них крайне опасно. Движение сопротивления есть, да, но какое это количество жителей – говорить сложно", – объяснил Поночовный.

Он также заявил, что есть "ряд манипуляций".

"Когда над крымчанами осенью 2022 года нависла угроза мобилизации в ряды ВС РФ, некоторые из них быстро вспомнили, что они – украинцы. Но документов у них нет, потому что считали, что "Россия здесь навсегда". В украинских органах власти информации о них тоже, соответственно, нет. Были жалобы в МИД по этому поводу", – подчеркнул Поночовный.