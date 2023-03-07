После освобождения Крыма многие, кому нравилось жить с РФ, будут рассказывать о своем патриотизме – прокурор АРК

"После освобождения Крыма многие люди, которые прекрасно жили с россиянами и им все нравилось, будут рассказывать о своей патриотической позиции. С конца прошлого года появилась такая тенденция: крымчане начали звонить знакомым, родственникам в [материковой] Украине и рассказывать о любви к Украине. Фильтрационной работы у правоохранителей после деоккупации Крыма будет много", – сказал он.
Прокурор Крыма отметил, что "даже примерно" не может сказать, какая часть крымчан ждут деоккупации, "потому что огромное количество людей с проукраинской позицией уехали из Крыма".
"Многие оставшиеся патриотически настроенные крымчане никоим образом себя не проявляют, потому что это для них крайне опасно. Движение сопротивления есть, да, но какое это количество жителей – говорить сложно", – объяснил Поночовный.
Он также заявил, что есть "ряд манипуляций".
"Когда над крымчанами осенью 2022 года нависла угроза мобилизации в ряды ВС РФ, некоторые из них быстро вспомнили, что они – украинцы. Но документов у них нет, потому что считали, что "Россия здесь навсегда". В украинских органах власти информации о них тоже, соответственно, нет. Были жалобы в МИД по этому поводу", – подчеркнул Поночовный.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.