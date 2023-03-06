В Нацкорпус крымскотатарского языка внесли более 670 материалов, самый старый датирован XIII веком

"Сбор печатных и онлайн-источников на крымскотатарском языке для создания Нацкорпуса длится уже четыре месяца. За это время проработаны и внесены в каталог 675 материалов более 180 авторов. Это более 50 тыс. печатных страниц (40 млн символов)", – отметили в ведомстве.
Среди проработанного – произведения известных авторов, газеты, журналы, учебники, научные статьи, международно-правовые документы.
Самое старое произведение, по данным Минреинтеграции, датировано XIII веком, самое современное – XXI веком (2023 год).
"В каталоге уже представлены материалы четырьмя графическими системами, которые использовались в крымскотатарском языке. А именно: арабской графикой, довоенной латиницей, кириллицей, современной латиницей", – говорится в сообщении.
Присоединиться к созданию онлайн-базы текстов могут все желающие.
В апреле 2021 года Кабинет Министров утвердил концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.
В сентябре 2021 года Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы.
В августе 2022 года в Минреинтеграции анонсировали создание Национального корпуса крымскотатарского языка.
В январе 2023 года Кабмин Украины создал Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка. Сообщалось, что ее сопредседателями станут вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.