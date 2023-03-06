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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Нацкорпус крымскотатарского языка внесли более 670 материалов, самый старый датирован XIII веком

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В Украине продолжают работу над Национальным корпусом крымскотатарского языка
В Украине продолжают работу над Национальным корпусом крымскотатарского языка
Фото: depositphotos.com

В рамках работы над созданием Национального корпуса крымскотатарского языка уже проработаны 675 материалов более 180 авторов. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сбор печатных и онлайн-источников на крымскотатарском языке для создания Нацкорпуса длится уже четыре месяца. За это время проработаны и внесены в каталог 675 материалов более 180 авторов. Это более 50 тыс. печатных страниц (40 млн символов)", – отметили в ведомстве.

Среди проработанного – произведения известных авторов, газеты, журналы, учебники, научные статьи, международно-правовые документы.

Самое старое произведение, по данным Минреинтеграции, датировано XIII веком, самое современное – XXI веком (2023 год).

"В каталоге уже представлены материалы четырьмя графическими системами, которые использовались в крымскотатарском языке. А именно: арабской графикой, довоенной латиницей, кириллицей, современной латиницей", – говорится в сообщении.

Присоединиться к созданию онлайн-базы текстов могут все желающие.

Контекст:

В апреле 2021 года Кабинет Министров утвердил концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.

В сентябре 2021 года Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы.

В августе 2022 года в Минреинтеграции анонсировали создание Национального корпуса крымскотатарского языка.

В январе 2023 года Кабмин Украины создал Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка. Сообщалось, что ее сопредседателями станут вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 

Теги: литература, крымские татары, книги, документы, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, язык
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