В Нацкорпус крымскотатарского языка внесли более 670 материалов, самый старый датирован XIII веком

В Украине продолжают работу над Национальным корпусом крымскотатарского языка Фото: depositphotos.com

"Сбор печатных и онлайн-источников на крымскотатарском языке для создания Нацкорпуса длится уже четыре месяца. За это время проработаны и внесены в каталог 675 материалов более 180 авторов. Это более 50 тыс. печатных страниц (40 млн символов)", – отметили в ведомстве.

Среди проработанного – произведения известных авторов, газеты, журналы, учебники, научные статьи, международно-правовые документы.

Самое старое произведение, по данным Минреинтеграции, датировано XIII веком, самое современное – XXI веком (2023 год).

"В каталоге уже представлены материалы четырьмя графическими системами, которые использовались в крымскотатарском языке. А именно: арабской графикой, довоенной латиницей, кириллицей, современной латиницей", – говорится в сообщении.

Присоединиться к созданию онлайн-базы текстов могут все желающие.