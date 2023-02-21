Онлайн-диктант на крымскотатарском языке пройдет 21 февраля вечером – Минреинтеграции

"Диктант будут читать из Крыма в 18.30 (в 17.30 по Киеву). Его можно будет послушать в прямом эфире на Facebook-странице организаторов (Nefes) и в YouTube-канале крымскотатарского телеканала ATR", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к написанию диктанта могут присоединиться все желающие, а после его завершения текст будет опубликован латиницей и кириллицей.

"Цель этого мероприятия – поддержка крымскотатарского языка", – добавили в министерстве.