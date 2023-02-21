Онлайн-диктант на крымскотатарском языке пройдет 21 февраля вечером – Минреинтеграции

"Диктант будут читать из Крыма в 18.30 (в 17.30 по Киеву). Его можно будет послушать в прямом эфире на Facebook-странице организаторов (Nefes) и в YouTube-канале крымскотатарского телеканала ATR", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к написанию диктанта могут присоединиться все желающие, а после его завершения текст будет опубликован латиницей и кириллицей.
"Цель этого мероприятия – поддержка крымскотатарского языка", – добавили в министерстве.
В апреле 2021 года Кабинет Министров утвердил концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.
В сентябре 2021 года Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы.
В августе 2022 года в Минреинтеграции анонсировали создание Национального корпуса крымскотатарского языка.
В январе 2023 года Кабмин Украины создал Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка. Сообщалось, что ее сопредседателями станут вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.