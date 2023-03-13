Украина должна была воевать с Россией еще за Крым, кровопролитие было бы не такое, как сейчас – Джемилев

Джемилев отметил, что украинские военные находились в Крыму именно для защиты государства Фото: ЕРА

"Я отношусь к тем, кто полагает, что несмотря на явное отсутствие паритета в военной мощи, Украина должна была сразу же начать вооруженный отпор агрессору, дать приказ украинским воинским частям в Крыму открывать огонь хотя бы при попытке россиян их разоружить, и уж во всяком случае не сдавать свое оружие оккупантам", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что первоначально президент РФ Владимир Путин заявлял, что "зеленые человечки" – это не российские войска.

"Для чего тогда нужно было Украине содержать воинские части в Крыму, если не для отпора и защиты государства? Если бы и тогда Россия сразу не отступила и развязала войну, то, наверное, следовало объявить всеобщую мобилизацию, призвать народ к тотальному сопротивлению. Следовало как можно раньше остановить поход [российского террориста Игоря] Гиркина и расползание российского влияния на Донбасс. Разумеется, было бы кровопролитие, но уж точно не в таких масштабах, как сейчас", – объяснил Джемилев.

По его словам, "только в этом случае можно было рассчитывать на широкую поддержку Запада оружием, финансами и усилением санкций против агрессора".

"Помогают только тем, кто сам что-то делает за свое правое дело. Тогда в кулуарах говорили не только о том, чтобы не провоцировали Россию, не выводили войска, но и о том, что "мы поможем, но вы-то сами хоть постреляйте", – подчеркнул Джемилев.