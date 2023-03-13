Украина должна была воевать с Россией еще за Крым, кровопролитие было бы не такое, как сейчас – Джемилев

"Я отношусь к тем, кто полагает, что несмотря на явное отсутствие паритета в военной мощи, Украина должна была сразу же начать вооруженный отпор агрессору, дать приказ украинским воинским частям в Крыму открывать огонь хотя бы при попытке россиян их разоружить, и уж во всяком случае не сдавать свое оружие оккупантам", – сказал он.
Лидер крымскотатарского народа напомнил, что первоначально президент РФ Владимир Путин заявлял, что "зеленые человечки" – это не российские войска.
"Для чего тогда нужно было Украине содержать воинские части в Крыму, если не для отпора и защиты государства? Если бы и тогда Россия сразу не отступила и развязала войну, то, наверное, следовало объявить всеобщую мобилизацию, призвать народ к тотальному сопротивлению. Следовало как можно раньше остановить поход [российского террориста Игоря] Гиркина и расползание российского влияния на Донбасс. Разумеется, было бы кровопролитие, но уж точно не в таких масштабах, как сейчас", – объяснил Джемилев.
По его словам, "только в этом случае можно было рассчитывать на широкую поддержку Запада оружием, финансами и усилением санкций против агрессора".
"Помогают только тем, кто сам что-то делает за свое правое дело. Тогда в кулуарах говорили не только о том, чтобы не провоцировали Россию, не выводили войска, но и о том, что "мы поможем, но вы-то сами хоть постреляйте", – подчеркнул Джемилев.
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.