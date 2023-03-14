Крым будут освобождать военным путем, в этом примут участие многие крымчане, верные Украине – Джемилев

"До 24 февраля 2022 года речь шла только о мирных, политико-дипломатических методах для достижения деоккупации и основной упор делался на необходимость усиления западных санкций против страны-оккупанта. Об этом говорилось и в стратегии по деоккупации Крыма, принятой СНБО (Советом нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН") в марте 2021 года, и в заключительном акте международной Крымской платформы в августе 2021 года", – сказал Джемилев.

По его словам, "даже после широкомасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года Украина сделала последнюю попытку решить вопрос о Крыме мирным путем".

"Украинская сторона на переговорах с российской делегацией в Стамбуле в марте 2022 года предложила России отвести свои войска до границ 24 февраля 2022 года, а вопрос о Крыме и Донбассе сделать предметом дальнейших переговоров, причем, обязуясь не применять силу для их освобождения в течение нескольких лет. Но российская сторона отвергла и это предложение, заявив, что Крым – это "территория России" и не может быть предметом переговоров", – отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что "после тех преступлений, которые начала совершать российская военщина на оккупированных территориях, Украина вполне обоснованно и логично приняла решение, что не может быть никаких переговоров с военными преступниками и террористами".

"Поэтому, к сожалению, остается только военный путь освобождения. Нет сомнения в том, что в освобождении Крыма, в меру своих возможностей, будут принимать участие многие сохранившие верность своей стране, своей родине люди и не обязательно только крымские татары, которые, конечно же, более мотивированы и больше всех пострадали от оккупации", – заявил Джемилев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)