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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крым будут освобождать военным путем, в этом примут участие многие крымчане, верные Украине – Джемилев

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Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Фото: armyinform.com.ua

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью проекту "Крым.Реалии", которое было опубликовано 13 марта, ответил на вопрос, как он представляет деоккупацию Крыма от российских захватчиков.

"До 24 февраля 2022 года речь шла только о мирных, политико-дипломатических методах для достижения деоккупации и основной упор делался на необходимость усиления западных санкций против страны-оккупанта. Об этом говорилось и в стратегии по деоккупации Крыма, принятой СНБО (Советом нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН") в марте 2021 года, и в заключительном акте международной Крымской платформы в августе 2021 года", – сказал Джемилев.

По его словам, "даже после широкомасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года Украина сделала последнюю попытку решить вопрос о Крыме мирным путем".

"Украинская сторона на переговорах с российской делегацией в Стамбуле в марте 2022 года предложила России отвести свои войска до границ 24 февраля 2022 года, а вопрос о Крыме и Донбассе сделать предметом дальнейших переговоров, причем, обязуясь не применять силу для их освобождения в течение нескольких лет. Но российская сторона отвергла и это предложение, заявив, что Крым – это "территория России" и не может быть предметом переговоров", – отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что "после тех преступлений, которые начала совершать российская военщина на оккупированных территориях, Украина вполне обоснованно и логично приняла решение, что не может быть никаких переговоров с военными преступниками и террористами".

"Поэтому, к сожалению, остается только военный путь освобождения. Нет сомнения в том, что в освобождении Крыма, в меру своих возможностей, будут принимать участие многие сохранившие верность своей стране, своей родине люди и не обязательно только крымские татары, которые, конечно же, более мотивированы и больше всех пострадали от оккупации", – заявил Джемилев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, санкции, война, Мустафа Джемилев, оккупация, переговоры, вторжение, война России против Украины, деоккупация
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