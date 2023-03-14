Крым будут освобождать военным путем, в этом примут участие многие крымчане, верные Украине – Джемилев

"До 24 февраля 2022 года речь шла только о мирных, политико-дипломатических методах для достижения деоккупации и основной упор делался на необходимость усиления западных санкций против страны-оккупанта. Об этом говорилось и в стратегии по деоккупации Крыма, принятой СНБО (Советом нацбезопасности и обороны Украины. – "ГОРДОН") в марте 2021 года, и в заключительном акте международной Крымской платформы в августе 2021 года", – сказал Джемилев.
По его словам, "даже после широкомасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года Украина сделала последнюю попытку решить вопрос о Крыме мирным путем".
"Украинская сторона на переговорах с российской делегацией в Стамбуле в марте 2022 года предложила России отвести свои войска до границ 24 февраля 2022 года, а вопрос о Крыме и Донбассе сделать предметом дальнейших переговоров, причем, обязуясь не применять силу для их освобождения в течение нескольких лет. Но российская сторона отвергла и это предложение, заявив, что Крым – это "территория России" и не может быть предметом переговоров", – отметил Джемилев.
Он подчеркнул, что "после тех преступлений, которые начала совершать российская военщина на оккупированных территориях, Украина вполне обоснованно и логично приняла решение, что не может быть никаких переговоров с военными преступниками и террористами".
"Поэтому, к сожалению, остается только военный путь освобождения. Нет сомнения в том, что в освобождении Крыма, в меру своих возможностей, будут принимать участие многие сохранившие верность своей стране, своей родине люди и не обязательно только крымские татары, которые, конечно же, более мотивированы и больше всех пострадали от оккупации", – заявил Джемилев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после блокирования украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.