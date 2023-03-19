Свитан: Раздать повестки в России могут 150 млн – от младенца до старушки. Собрать еще определенное количество войск они могут – подготовить не могут

"Раздать повестки они могут 150 млн: сколько у них есть, от младенца до старушки. Раздать повестки могут. Собрать определенное количество тоже могут. Кстати, количество в миллионах может исчисляться. Но подготовить не могут. У них узкое горлышко – это мобилизационная система сама по себе", – пояснил эксперт.

Свитан подчеркнул, что мобилизационная система – это "узкое горлышко" в любой армии, включая украинскую. Его характеристики зависят от того, сколько ресурсов есть в системе для подготовки личного состава хотя бы до базового уровня.

"[Требуется} проводить три-четыре месяца подготовки. Оптимальный вариант – до полугода. И снабжать вооружением, то есть обмундированием и вооружением. Вот здесь уже проблемы у россиян. Сколько бы они ни раздали повесток, сколько бы они ни собрали россиян – готовить они могут где-то в среднем около 150–200 тыс. человек за два-три месяца. Это готовить, обмундировывать, доводить боевое слаживание до уровня хотя бы роты. Пусть не батальона, хотя могут и до батальона, но хотя бы роты", – подсчитал он.

Свитан согласился с тем, что на выходе в конце этого цикла свежей живой силы у оккупантов получается "немало". Но есть нюанс.

"А вот обмундирование и дать вооружение они не могут даже той сотне тысяч, которая сейчас еще до сих пор болтается по полигонам. Они же там почему сидят? У них нечем стрелять. У них просто нет вооружения. Они сейчас ждут выхода из оборонпрома своего для того, чтобы напитать эту сотку – и отправить опять к нам", – сообщил эксперт.

По его подсчетам, у россиян вдоль всей линии украинского фронта – рядом, на российской или временно оккупированной территории Украины, "от Керчи до Валуек" – накоплено около 400 тыс. человек.

"Плюс-минус пять процентов. Но около 400 тыс. человек. Эти [подразделения] уже более-менее укомплектованы и готовы для выполнения либо наступательных в нескольких точках, либо оборонительных на всей глубине фронта задач", – полагает эксперт.

Свитан добавил, что еще около 100 тыс. мобилизованных россиян из-за нехватки вооружений "болтаются" по полигонам России и Беларуси.

"Белорусы еще как-то последнее с себя снимают. Там батька [самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко] уже без трусов остался: усы и батька. Все отдал россиянам: родным, любимым. Все отжал и все отдал. Вот они еще как-то там доукомплектовываются – и идут: через Валуйки, кстати, эти же – и идут на луганское направление", – рассказал он.

Несмотря на старания РФ и Беларуси, обеспечить оставшиеся 100 тыс. мобилизованных всем необходимым не получается, подчеркнул эксперт.

"Потому нет смысла им и призывать [больше новобранцев], то есть ставить эту задачу по призыву. Почему они, кстати, этого и не делают: потому что просто не имеет абсолютно никакого смысла. Потому что эту сотку, которая сейчас не воюет, а просто болтается по полигонам, – ее надо кормить, ее надо обстирывать, надо контролировать их", – перечислил Свитан.

Кроме того, мобилизованные сейчас и в будущем мужчины "оторваны" от российской экономики, требуя на себя расходов и не принося ей пользы. В увеличении количества таких людей для РФ, считает эксперт, нет логики и смысла.

"И потому я не думаю, что будут объявлены какие-то наборы еще дополнительные. У них сейчас опять на носу призыв на срочную службу. Вот с 1 апреля они должны призвать на срочную службу где-то 130–150 тыс. человек, заменить демобилизованных, которые должны уйти на дембель, их подготовить, заменить. То есть целый процесс. А он будет идти где-то минимум два-три месяца, до лета. Призыв на срочную службу и их подготовка. Потому опять будут забиты все полигоны как раз этими срочниками", – спрогнозировал Свитан.

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