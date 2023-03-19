Свитан: Раздать повестки в России могут 150 млн – от младенца до старушки. Собрать еще определенное количество войск они могут – подготовить не могут

"Раздать повестки они могут 150 млн: сколько у них есть, от младенца до старушки. Раздать повестки могут. Собрать определенное количество тоже могут. Кстати, количество в миллионах может исчисляться. Но подготовить не могут. У них узкое горлышко – это мобилизационная система сама по себе", – пояснил эксперт.
Свитан подчеркнул, что мобилизационная система – это "узкое горлышко" в любой армии, включая украинскую. Его характеристики зависят от того, сколько ресурсов есть в системе для подготовки личного состава хотя бы до базового уровня.
"[Требуется} проводить три-четыре месяца подготовки. Оптимальный вариант – до полугода. И снабжать вооружением, то есть обмундированием и вооружением. Вот здесь уже проблемы у россиян. Сколько бы они ни раздали повесток, сколько бы они ни собрали россиян – готовить они могут где-то в среднем около 150–200 тыс. человек за два-три месяца. Это готовить, обмундировывать, доводить боевое слаживание до уровня хотя бы роты. Пусть не батальона, хотя могут и до батальона, но хотя бы роты", – подсчитал он.
Свитан согласился с тем, что на выходе в конце этого цикла свежей живой силы у оккупантов получается "немало". Но есть нюанс.
"А вот обмундирование и дать вооружение они не могут даже той сотне тысяч, которая сейчас еще до сих пор болтается по полигонам. Они же там почему сидят? У них нечем стрелять. У них просто нет вооружения. Они сейчас ждут выхода из оборонпрома своего для того, чтобы напитать эту сотку – и отправить опять к нам", – сообщил эксперт.
По его подсчетам, у россиян вдоль всей линии украинского фронта – рядом, на российской или временно оккупированной территории Украины, "от Керчи до Валуек" – накоплено около 400 тыс. человек.
"Плюс-минус пять процентов. Но около 400 тыс. человек. Эти [подразделения] уже более-менее укомплектованы и готовы для выполнения либо наступательных в нескольких точках, либо оборонительных на всей глубине фронта задач", – полагает эксперт.
Свитан добавил, что еще около 100 тыс. мобилизованных россиян из-за нехватки вооружений "болтаются" по полигонам России и Беларуси.
"Белорусы еще как-то последнее с себя снимают. Там батька [самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко] уже без трусов остался: усы и батька. Все отдал россиянам: родным, любимым. Все отжал и все отдал. Вот они еще как-то там доукомплектовываются – и идут: через Валуйки, кстати, эти же – и идут на луганское направление", – рассказал он.
Несмотря на старания РФ и Беларуси, обеспечить оставшиеся 100 тыс. мобилизованных всем необходимым не получается, подчеркнул эксперт.
"Потому нет смысла им и призывать [больше новобранцев], то есть ставить эту задачу по призыву. Почему они, кстати, этого и не делают: потому что просто не имеет абсолютно никакого смысла. Потому что эту сотку, которая сейчас не воюет, а просто болтается по полигонам, – ее надо кормить, ее надо обстирывать, надо контролировать их", – перечислил Свитан.
Кроме того, мобилизованные сейчас и в будущем мужчины "оторваны" от российской экономики, требуя на себя расходов и не принося ей пользы. В увеличении количества таких людей для РФ, считает эксперт, нет логики и смысла.
"И потому я не думаю, что будут объявлены какие-то наборы еще дополнительные. У них сейчас опять на носу призыв на срочную службу. Вот с 1 апреля они должны призвать на срочную службу где-то 130–150 тыс. человек, заменить демобилизованных, которые должны уйти на дембель, их подготовить, заменить. То есть целый процесс. А он будет идти где-то минимум два-три месяца, до лета. Призыв на срочную службу и их подготовка. Потому опять будут забиты все полигоны как раз этими срочниками", – спрогнозировал Свитан.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
По данным СМИ, мобилизованных на самом деле более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением. Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.