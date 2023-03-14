Российские военкоматы начинают новый набор добровольцев на войну против Украины – СМИ

СМИ ссылается на источники в силовых структурах и нескольких региональных администрациях.

В материале говорится, что военкоматы будут рассылать повестки для "проверки учетных данных". Первыми об этом объявили власти Воронежской области, которая граничит с временно захваченной частью Луганской области Украины.

Собеседник "Верстки" в силовых структурах Воронежской области рассказал изданию, что гражданам будут предлагать по собственному желанию поехать воевать в Украину. По его словам, таким образом военные рассчитывают восполнить потери ряда дефицитных специальностей, в частности артиллеристов и операторов бронемашин.

В то же время, по словам источника, от предложений комиссаров прибывшие по повесткам "могут отказаться без санкций".

Информацию о раздаче повесток "Верстке" подтвердили в одном из регионов Сибирского федерального округа. Собеседник региона также сообщил, что "от предложения поехать на фронт можно отказаться". Он добавил, что о второй волне мобилизации речи не идет.