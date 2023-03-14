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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военкоматы начинают новый набор добровольцев на войну против Украины – СМИ

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Военкоматы будут предлагать россиянам по собственному желанию ехать воевать в Украину
Военкоматы будут предлагать россиянам по собственному желанию ехать воевать в Украину
Фото: EPA

Военкоматы в РФ начинают проводить новый набор добровольцев для войны против Украины. Об этом говорится в материале издания "Верстка", опубликованном 14 марта.

СМИ ссылается на источники в силовых структурах и нескольких региональных администрациях.

В материале говорится, что военкоматы будут рассылать повестки для "проверки учетных данных". Первыми об этом объявили власти Воронежской области, которая граничит с временно захваченной частью Луганской области Украины.

Собеседник "Верстки" в силовых структурах Воронежской области рассказал изданию, что гражданам будут предлагать по собственному желанию поехать воевать в Украину. По его словам, таким образом военные рассчитывают восполнить потери ряда дефицитных специальностей, в частности артиллеристов и операторов бронемашин.

В то же время, по словам источника, от предложений комиссаров прибывшие по повесткам "могут отказаться без санкций".

Информацию о раздаче повесток "Верстке" подтвердили в одном из регионов Сибирского федерального округа. Собеседник региона также сообщил, что "от предложения поехать на фронт можно отказаться". Он добавил, что о второй волне мобилизации речи не идет.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря заявил, что Кремль хочет довести численность армии РФ до 1,5 млн военных. Он предложил изменить возраст для призыва в армию: минимальный – с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Путин согласился с предложениями Шойгу.

Установленная штатная численность вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие. 

В Госдуму России был внесен законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста с переходным периодом до 2026 года. Предлагается повысить возраст призыва по нижней планке с 18 до 21 года, по верхней – с 27 до 30 лет. Так, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30, а в 2026-м – от 21 до 30. Соответственно, в первые два года в армию должно попасть больше людей, чем при обычном призыве.

Теги: Россия, Украина, военные, мобилизация, добровольцы, военкомат, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины
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