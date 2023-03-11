Российские мобилизованные записывают видеообращения с призывом обеспечить им снаряжение и подготовку – СМИ

Российские мобилизованные считают себя обманутыми, когда их используют как штурмовую пехоту, а не в качестве артиллеристов, пишет "Север.Реалии" Фото: EPA

В редакцию поступило видео из 1004-го полка 5-й мотострелковой бригады. Военнослужащие в черных балаклавах обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием предоставить им необходимое оружие и не отправлять на штурм без снаряжения, говорится в материале. Мобилизованные рассказали, что их готовили в Калининградской области как территориальную оборону, но вместо этого прикрепили к подразделению "ДНР" и отправляют на штурм. Также военные рассказали, что у них нет артиллерийской подготовки, средств воздушной разведки, а при наступлении они вынуждены использовать минометы 1940-х годов.

Позже военнослужащие 1004-го полка записали еще одно видео, в котором пожаловались на конфликты с армией "ДНР" и самоубийства сослуживцев. Это видео опубликовано также в Telegram-канале "Осторожно, новости".

"У нас за неделю гибнет рота. Можете сажать. Сколько там – пять, семь, 10 лет? Да пох...й... Мы, сука, такие злые после гибели наших товарищей, мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами..." – заявили военнослужащие в обращении.

Видеообращения мобилизованных появляются регулярно, начиная с первых дней "частичной мобилизации", объявленной Путиным 21 сентября 2022 года, пишет "Север.Реалии".

Издание отмечает, что сначала мобилизованные жаловались на отсутствие снаряжения, обмундирования и подготовки, а затем – на "использование не по назначению". Солдаты считают себя обманутыми, когда их используют как штурмовую пехоту, а не в качестве артиллеристов, как обучали, или теробороны, как якобы обещали в военкомате, говорится в материале.