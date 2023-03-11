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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские мобилизованные записывают видеообращения с призывом обеспечить им снаряжение и подготовку – СМИ

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Российские мобилизованные считают себя обманутыми, когда их используют как штурмовую пехоту, а не в качестве артиллеристов, пишет "Север.Реалии"
Российские мобилизованные считают себя обманутыми, когда их используют как штурмовую пехоту, а не в качестве артиллеристов, пишет "Север.Реалии"
Фото: EPA

Российские мобилизованные, призванные воевать в Украине, записывают видеообращения к своему командованию с призывом обеспечить им нормальное снаряжение и подготовку перед отправкой в штурмовую атаку. Об этом говорится в материале "Север.Реалии", опубликованном 11 марта.

В редакцию поступило видео из 1004-го полка 5-й мотострелковой бригады. Военнослужащие в черных балаклавах обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием предоставить им необходимое оружие и не отправлять на штурм без снаряжения, говорится в материале. Мобилизованные рассказали, что их готовили в Калининградской области как территориальную оборону, но вместо этого прикрепили к подразделению "ДНР" и отправляют на штурм. Также военные рассказали, что у них нет артиллерийской подготовки, средств воздушной разведки, а при наступлении они вынуждены использовать минометы 1940-х годов. 

Позже военнослужащие 1004-го полка записали еще одно видео, в котором пожаловались на конфликты с армией "ДНР" и самоубийства сослуживцев. Это видео опубликовано также в Telegram-канале "Осторожно, новости".

"У нас за неделю гибнет рота. Можете сажать. Сколько там – пять, семь, 10 лет? Да пох...й... Мы, сука, такие злые после гибели наших товарищей, мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами..." – заявили военнослужащие в обращении.

Видеообращения мобилизованных появляются регулярно, начиная с первых дней "частичной мобилизации", объявленной Путиным 21 сентября 2022 года, пишет "Север.Реалии".

Издание отмечает, что сначала мобилизованные жаловались на отсутствие снаряжения, обмундирования и подготовки, а затем – на "использование не по назначению". Солдаты считают себя обманутыми, когда их используют как штурмовую пехоту, а не в качестве артиллеристов, как обучали, или теробороны, как якобы обещали в военкомате, говорится в материале.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, Крым и часть Донбасса были оккупированы в 2014 году.

В сентябре 2022 года в РФ объявляли "частичную" мобилизацию для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ее завершении. 4 ноября Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. человек.

По данным СМИ, мобилизованных на самом деле больше 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Среди мобилизованных россиян растет недовольство командованием, сообщал 8 марта Генштаб ВСУ. Солдаты недовольны, что командование "бросает их в бой". "Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", – сообщали в Генштабе. По данным Генштаба ВСУ, у противника это "приводит к резкому увеличению количества потерь".

Теги: Россия, военные, мобилизация, военкомат, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины
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