В России со "значительным беспокойством" реагируют на готовящееся контрнаступление Украины – ISW

"Информпространство РФ, похоже, реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу со значительным беспокойством", – отмечают аналитики.

Кроме этого, в ISW полагают, что российскому военному командованию нужно будет перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы или "предотвратить кульминацию [момент, после которого российское наступление неизбежно пойдет на спад], или начать возобновление наступательных операций".

ISW цитирует ряд заявлений, встречающихся в российском информпространстве. В частности, там считают, что украинцы "распространяют дезинформацию" о планах нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть войска РФ в приграничные районы и позволить украинским силам атаковать другие участки фронта.

Также встречается версия, что ВСУ, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить потенциал РФ для защиты.

В ISW также приводят слова заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который 24 марта заявил, что в Генштабе РФ якобы знают о подготовке Киева к наступательным действиям и рассматривают собственные решения и ответы для подготовки к контрнаступлению Украины.