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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России со "значительным беспокойством" реагируют на готовящееся контрнаступление Украины – ISW

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По наблюдениям ISW, в РФ побаиваются украинского контрнаступления
По наблюдениям ISW, в РФ побаиваются украинского контрнаступления
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Масштабное наступление российских войск достигает кульминации, в связи с этим в информационном пространстве РФ все чаще звучат тревожные для россиян заявления о потенциальном масштабном украинском контрнаступлении. Об этом в оперативном анализе 24 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

"Информпространство РФ, похоже, реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу со значительным беспокойством", – отмечают аналитики.

Кроме этого, в ISW полагают, что российскому военному командованию нужно будет перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы или "предотвратить кульминацию [момент, после которого российское наступление неизбежно пойдет на спад], или начать возобновление наступательных операций".

ISW цитирует ряд заявлений, встречающихся в российском информпространстве. В частности, там считают, что украинцы "распространяют дезинформацию" о планах нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть войска РФ в приграничные районы и позволить украинским силам атаковать другие участки фронта.

Также встречается версия, что ВСУ, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить потенциал РФ для защиты.

В ISW также приводят слова заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который 24 марта заявил, что в Генштабе РФ якобы знают о подготовке Киева к наступательным действиям и рассматривают собственные решения и ответы для подготовки к контрнаступлению Украины.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет еще одну попытку наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине. Защищающий Украину на фронте нардеп от партии "Голос" полковник СБУ в запасе "киборг" Роман Костенко считает, что наступление россиян будет зависеть от погоды и время "сейчас играет не в их пользу".

Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир", заявил 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.

Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, сообщило 24 марта Bloomberg.

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