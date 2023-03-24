"Наше наступление не ограничено временем". Данилов прокомментировал заявления про "единственный шанс" Украины

"Последний информационный тренд – разговоры о "единственном шансе" и чуть ли не последней возможности для сил обороны Украины перейти в контрнаступление. Наше наступление будет продолжаться до рубежей 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем", – написал Данилов.
The latest information trend is talk about the “only chance” and almost the last opportunity for Ukraine’s Defense Forces to conduct counteroffensive. Our offensive will continue till the borders of 1991 and, like the fight for freedom, is not limited by time.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 23, 2023
Мнение о том, что у Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов, высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.