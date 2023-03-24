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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наше наступление не ограничено временем". Данилов прокомментировал заявления про "единственный шанс" Украины

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Данилов отрицает нарративы о "единственном шансе" Украины на контрнаступление
Данилов отрицает нарративы о "единственном шансе" Украины на контрнаступление
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 марта в Twitter заявил, что Украина будет бороться за свободу и деоккупировать свои территории столько, сколько потребуется.

"Последний информационный тренд – разговоры о "единственном шансе" и чуть ли не последней возможности для сил обороны Украины перейти в контрнаступление. Наше наступление будет продолжаться до рубежей 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем", – написал Данилов.

Мнение о том, что у Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов, высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, вторжение, Ukraine, Петр Павел, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, Danilov, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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