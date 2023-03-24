"Наше наступление не ограничено временем". Данилов прокомментировал заявления про "единственный шанс" Украины

"Последний информационный тренд – разговоры о "единственном шансе" и чуть ли не последней возможности для сил обороны Украины перейти в контрнаступление. Наше наступление будет продолжаться до рубежей 1991 года и, как и борьба за свободу, не ограничено временем", – написал Данилов.

The latest information trend is talk about the “only chance” and almost the last opportunity for Ukraine’s Defense Forces to conduct counteroffensive. Our offensive will continue till the borders of 1991 and, like the fight for freedom, is not limited by time. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 23, 2023

Мнение о том, что у Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов, высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.