Президент Чехии: У Украины в этом году будет лишь одна попытка большого контрнаступления

Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны.

"Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.

Павел считает, что контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев.

"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно", – заявил президент.

По его словам, многие страны в этот период будут переживать усталость от войны, что скажется и на уровне военной поддержки Украины. По его словам, многие страны ожидают прогресса в этом году.

"Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно", – сказал Павел.