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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Чехии: У Украины в этом году будет лишь одна попытка большого контрнаступления

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Петр Павел: Западная помощь Украине имеет пределы
Петр Павел: Западная помощь Украине имеет пределы
Фото: EPA

У Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.

Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны.

"Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.

Павел считает, что контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев.

"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно", – заявил президент.

По его словам, многие страны в этот период будут переживать усталость от войны, что скажется и на уровне военной поддержки Украины. По его словам, многие страны ожидают прогресса в этом году.

"Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому если они решат начать крупное контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно", – сказал Павел.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Чехия, военная помощь, Петр Павел, война России против Украины, контрнаступление
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