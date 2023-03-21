Фейгин: В РФ – бардак, есть ощущение самоуверенности. "На нашу территорию никто никогда с оружием не зайдет, мы ядерная держава". Но в Кремле увидели, что заход в Брянскую область возможен

По его словам, на строительстве защитных линий, как и на обеспечении армии, базируется масса коррупционных схем, что отражается на качестве работ и поставок. С другой стороны, без возможности украсть в РФ вообще бы ничего не делалось, считает он.

"Все, что делается: пайки для солдат, амуниция, противопехотные, фортификационные сооружения – со всего нужно украсть. Если не украли, то вообще ничего работать не будет. Понимаете? Нужно понять суть этой системы: она вся построена, в самой своей основе несущая ее конструкция – это коррупция. "А где я заработаю?" Неважно: губернаторы, министры, замминистра, командующие спецоперацией – все должны украсть. Потому что так устроена система", – объяснил Фейгин.

Описывая ожидания оккупантов от контрнаступления Вооруженных сил Украины, блогер говорит, что прежде всего россияне ждут атаки на Крым. Речь идет не только о дальнобойном оружии, но и о высадке украинского десанта, поэтому укрепления строятся по периметру всего полуострова. Несмотря на заявления пропаганды, что угрозы ядерным оружием защищают Россию, люди там начинают понимать, что этот миф уже неактуален. Это касается не только захваченных, но и исторических территорий РФ.

"В общем, они могут допускать, что Крым будут брать первым. Не Донбасс, не другие по линии фронта участки оккупированной территории. И поэтому, видимо, в Крыму они так и окапываются. А что касается российской границы – ну так уже они увидели, что, например, в Брянской области такое возможно: заход и выход. И это прошли десяток или полтора десятка людей. А если зайдет 100 человек? То есть, получается, для Брянской области это катастрофа. Тут очень важно понять, что есть ощущение самоуверенности: на нашу-то территорию никто никогда с оружием не зайдет. Это же ядерная держава. Мы – Россия... А с другой стороны – никто ничего не делает. И война ничего в этом смысле не изменила. То есть я иногда это называю саботажем, а с другой стороны, думаю: а чего саботаж? Они и раньше только бухали и отдыхали", – приходит к выводу Фейгин.

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