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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: В РФ – бардак, есть ощущение самоуверенности. "На нашу территорию никто никогда с оружием не зайдет, мы ядерная держава". Но в Кремле увидели, что заход в Брянскую область возможен

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Несмотря на заявления пропаганды, что угрозы ядерным оружием защищают Россию, люди начинают понимать, что это миф, считает Фейгин
Несмотря на заявления пропаганды, что угрозы ядерным оружием защищают Россию, люди начинают понимать, что это миф, считает Фейгин
Фото: Марк Фейгин / Facebook

В ожидание украинского контрнаступления Россия тратит большой ресурс на создание линии укреплений на оккупированных землях и на территории РФ. Об этом российский блогер и юрист Марк Фейгин сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, на строительстве защитных линий, как и на обеспечении армии, базируется масса коррупционных схем, что отражается на качестве работ и поставок. С другой стороны, без возможности украсть в РФ вообще бы ничего не делалось, считает он.

се, что делается: пайки для солдат, амуниция, противопехотные, фортификационные сооружения – со всего нужно украсть. Если не украли, то вообще ничего работать не будет. Понимаете? Нужно понять суть этой системы: она вся построена, в самой своей основе несущая ее конструкция – это коррупция. "А где я заработаю?" Неважно: губернаторы, министры, замминистра, командующие спецоперацией – все должны украсть. Потому что так устроена система", – объяснил Фейгин.

Описывая ожидания оккупантов от контрнаступления Вооруженных сил Украины, блогер говорит, что прежде всего россияне ждут атаки на Крым. Речь идет не только о дальнобойном оружии, но и о высадке украинского десанта, поэтому укрепления строятся по периметру всего полуострова. Несмотря на заявления пропаганды, что угрозы ядерным оружием защищают Россию, люди там начинают понимать, что этот миф уже неактуален. Это касается не только захваченных, но и исторических территорий РФ.

"В общем, они могут допускать, что Крым будут брать первым. Не Донбасс, не другие по линии фронта участки оккупированной территории. И поэтому, видимо, в Крыму они так и окапываются. А что касается российской границы – ну так уже они увидели, что, например, в Брянской области такое возможно: заход и выход. И это прошли десяток или полтора десятка людей. А если зайдет 100 человек? То есть, получается, для Брянской области это катастрофа. Тут очень важно понять, что есть ощущение самоуверенности: на нашу-то территорию никто никогда с оружием не зайдет. Это же ядерная держава. Мы – Россия... А с другой стороны – никто ничего не делает. И война ничего в этом смысле не изменила. То есть я иногда это называю саботажем, а с другой стороны, думаю: а чего саботаж? Они и раньше только бухали и отдыхали", – приходит к выводу Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.

Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. На видео, опубликованном корпусом, двое вооруженных мужчин в военной форме заявили, что прибыли в Россию, чтобы "показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Крым, Марк Фейгин, армия РФ, Брянская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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