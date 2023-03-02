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В России заявили, что в Брянскую область проникла украинская ДРГ, Украина назвала это очередной провокацией

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"Русский добровольческий корпус" подтвердил, что заходил на территорию Брянской области
"Русский добровольческий корпус" подтвердил, что заходил на территорию Брянской области
Скриншот: Русский Добровольческий Корпус / Telegram

Губернатор Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, Александр Богомаз утром 2 марта сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом он написал в Telegram.

По информации Богомаза, диверсанты якобы совершили обстрел автомобиля.

"В результате обстрела один житель погиб, ранен 10-летний ребенок", – написал российский чиновник.

Богомаз добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация.

"Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.

Ситуация на границе Украины и России контролируемая, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"По поводу того, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина – не агрессор, наша основная задача – оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист – это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем", – сказал Демченко.

В свою очередь разведка Минобороны Украины считает сообщение о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры [президента РФ Владимира] Путина". Об этом в комментарии hromadske сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", – сказал Юсов.

В Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" появилось видео с бойцами с желтыми лентами. В корпусе заявили, что информация об украинских ДРГ – неправда. В видео они сообщили, что перешли границу с РФ.

"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но одновременно спешно ушли и так далее. Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский добровольческий корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", – говорится в сообщении.

В комментарии "Важным историям" боец "Русского добровольческого корпуса" подтвердил, что они заходили на территорию Брянской области.

"Я только что оттуда. Нас на этом задании было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", – рассказал он.

Теги: Россия, Украина, Андрей Юсов, Брянская область, ВСУ, Андрей Демченко, Михаил Подоляк
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