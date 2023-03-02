Путин назвал события в Брянской области терактом

По его словам, в результате пострадало мирное население.

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", – сказал он.

Пропагандистское государственное агентство "РИА Новости" пишет, что на фоне сообщений из Брянской области Путин не поехал в Ставропольский край. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что он дистанционно провел запланированные там встречи.