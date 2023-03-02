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Путин назвал события в Брянской области терактом

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Глава РФ отреагировал на сообщения из приграничной области
Глава РФ отреагировал на сообщения из приграничной области
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области террористическим актом. Об этом 2 марта пишет SHOT и публикует видео заявления российского президента.

По его словам, в результате пострадало мирное население.

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", – сказал он.

Пропагандистское государственное агентство "РИА Новости" пишет, что на фоне сообщений из Брянской области Путин не поехал в Ставропольский край. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что он дистанционно провел запланированные там встречи.

Контекст:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация."Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.

Ситуация на границе Украины и России контролируемая, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Теги: Россия, Владимир Путин, теракт, Кремль, Дмитрий Песков, Брянская область
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