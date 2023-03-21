Фейгин: Пригожин постоянно конфликтует: с минобороны, губернатором Санкт-Петербурга, администрацией президента, зятем Шойгу. Поэтому к нему растет личностная ненависть

"Он, конечно, интересный черт, этот Пригожин. Он еврей. Правильно?" – спросил Гордон.

Фейгин подтвердил информацию, уточнив, что одна из ветвей генеалогического древа создателя ЧВК "Вагнер" ведет в Украину.

"Да, он еврей. Он имеет еврейское происхождение: вроде, говорят, оба родителя. Может быть, и один, потому что отца не было: отец где-то – непонятно где был. Он вроде бы рано умер или к другой семье ушел. Мать – медик. Сам он тоже собирался на медицинский поступать, но сел – никуда не поступал. Такой, юркий тип был. Деда своего он публиковал документы. Он из Украины: из Днепропетровска какой-то инженер был", – рассказал блогер.

Гордон уточнил, что речь идет о городе Желтые Воды в Днепропетровской области.

"Да, да, да. В "Википедии" [это есть]. И он, знаете, отпускает постоянно такие как бы шуточки: чисто еврейские, одесские. Например, в одном из своих ответов на заданные вопросы от имени "Конкорда" (компания Пригожина. – "ГОРДОН") и его пресс-службы, от его первого лица говорит: "Чтоб я так жил, как обо мне писали". Понимаете? Ну это явно такое [позерство]... "Ну да, я такой. Ну и че?" Это, кстати, еще один повод ненавидеть его, потому что в [российском] генералитете есть антисемитизм, что бы там ни говорили. Сейчас ненависть к Пригожину может диктоваться в том числе и этими обстоятельствами", – заявил Фейгин.

При этом, добавил блогер, сам Пригожин о себе говорит, что он "православный, за веру". Однако, считает он, "кто он [Пригожин] генетически – это вообще мало волнует".

"Но он – сочетание игрока и прохиндея, такого причем, циничного и беззаконного, беспредельщика. Он и артист. А это, как вы понимаете, характеристики... комбинация такая, знаете, гремучая", – заметил юрист.

По мнению Фейгина, дело не только в постоянных заявлениях Пригожина на грани фола и за гранью фола. Создатель ЧВК "Вагнер", подчеркивает юрист, все делает публично, что в российском управляющем аппарате вообще не принято.

"Нельзя выносить никаких за пределы. И только ситуация войны позволяет ему эти все вещи – на них паразитировать, публично о них говорить. И вроде как пока не решен вопрос, а что с ним делать. Ну вот они его расходуют вместе с его ЧВК", – говорит блогер.

Фейгин напомнил о череде заявлений Пригожина, связанных с Бахмутом, "снарядным голодом" ЧВК "Вагнер" и возможным контрнаступлением ВСУ, выразив мнение, что тот "набивает себе цену".

"Это такая, шантажная формула: что "вы вот меня гнобите, а я на самом деле охренительный чувак, и пока [президент РФ Владимир] Путин не изменит ко мне отношение, я все равно буду барахтаться". Но тем не менее признаки его конца – они заметны. Понимаете? Все больше", – утверждает блогер.

По мнению юриста, сейчас окончательно нельзя ответить, идет ли речь о "конце" создателя ЧВК "Вагнер" как публичной фигуры или физическом устранении.

"Хотя я думаю, что для таких людей ничем хорошим это в принципе никогда не кончается. Ну, из опыта мы это знаем. Потому что мы-то все время думаем, что, там, чуть ли не начнется какой-нибудь [бой] с регулярными частями минобороны [РФ] – война, там, ЧВК "Вагнер" за Пригожина, которого захотят арестовать. Это же не так делается. Найдут способ. Отравили, "ой, помер", "ой, не туда прилетел снаряд, мина", – допускает он.

Блогер убежден, что на устранение Пригожина, если об этом зайдет речь, должно дать согласие "первое лицо", то есть – Путин. Вероятно, пока такого согласия нет, но создатель ЧВК "Вагнер" продолжает постоянно публично конфликтовать с разными высокопоставленными фигурами, и это плохо для него, считает Фейгин.

"Он конфликтует не только с минобороны [России] за снаряды и, так сказать, боеприпасы и все остальное. Он конфликтует с губернатором Санкт-Петербурга [Александром] Бегловым. Сам он никакой, этот Беглов, но он человек [близкого друга Путина, российского бизнесмена Юрия] Ковальчука. Ковальчук при Путине. Наверняка зудят про то, что "он нам всем надоел уже: этот Пригожин – мы и без него обойдемся", – полагает он.

Фейгин добавил, что Пригожин практически открыто конфликтует и с администрацией президента РФ.

"Потом – смотрите: он конфликтует с этим [российским видеоблогером Алексеем] Столяровым: [который фактический] муж дочери [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. Он сказал: "Вдуть, не вдуть ему... Мы его отправим на фронт такого". Столяров, там, что-то ответил такое в его адрес, вот этот зять Шойгу. Обидное, оскорбительное для Пригожина", – напомнил юрист.

Он подчеркивает, что в конфликте создателя ЧВК "Вагнер" с российским минобороны "уже какая-то личная появляется составляющая".

"Ну что, он [Столяров] не пожалуется своему тестю о том, что "смотрите,: у меня этот Пригожин..."? А ему даже жаловаться не надо: тесть же в лице Шойгу понимает, с кем имеет дело. Поэтому эта ненависть к нему – она еще и личностная растет. Не только аппаратная, не только по делу, но и такая: "Зачем ты такие вещи говоришь про моего родственника: мужа дочери, отца моей внучки?" У них [Столярова] дочь совместная с дочерью Шойгу.

Наезды личного характера усугубляют ситуацию, в которой оказался создатель ЧВК "Вагнер", считает юрист.

"Поэтому это, безусловно, складывается, одно на другое накладывается – и, в общем, если он не сможет выполнить какое-то взятое на себя обязательство, на него накинутся: "Ты же обещал. Ну что же ты себя так повел? Ты обещал это – взять, выйти к границам Донецкой области, еще что-то. Ну так иди, дружок, иди". Вот все. "А вы мне снаряды не даете". Такой вот диалог какой-то, в котором он [Пригожин] все время в проигрыше", – подытожил Фейгин.

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