Фейгин: Пригожин постоянно конфликтует: с минобороны, губернатором Санкт-Петербурга, администрацией президента, зятем Шойгу. Поэтому к нему растет личностная ненависть

"Он, конечно, интересный черт, этот Пригожин. Он еврей. Правильно?" – спросил Гордон.
Фейгин подтвердил информацию, уточнив, что одна из ветвей генеалогического древа создателя ЧВК "Вагнер" ведет в Украину.
"Да, он еврей. Он имеет еврейское происхождение: вроде, говорят, оба родителя. Может быть, и один, потому что отца не было: отец где-то – непонятно где был. Он вроде бы рано умер или к другой семье ушел. Мать – медик. Сам он тоже собирался на медицинский поступать, но сел – никуда не поступал. Такой, юркий тип был. Деда своего он публиковал документы. Он из Украины: из Днепропетровска какой-то инженер был", – рассказал блогер.
Гордон уточнил, что речь идет о городе Желтые Воды в Днепропетровской области.
"Да, да, да. В "Википедии" [это есть]. И он, знаете, отпускает постоянно такие как бы шуточки: чисто еврейские, одесские. Например, в одном из своих ответов на заданные вопросы от имени "Конкорда" (компания Пригожина. – "ГОРДОН") и его пресс-службы, от его первого лица говорит: "Чтоб я так жил, как обо мне писали". Понимаете? Ну это явно такое [позерство]... "Ну да, я такой. Ну и че?" Это, кстати, еще один повод ненавидеть его, потому что в [российском] генералитете есть антисемитизм, что бы там ни говорили. Сейчас ненависть к Пригожину может диктоваться в том числе и этими обстоятельствами", – заявил Фейгин.
При этом, добавил блогер, сам Пригожин о себе говорит, что он "православный, за веру". Однако, считает он, "кто он [Пригожин] генетически – это вообще мало волнует".
"Но он – сочетание игрока и прохиндея, такого причем, циничного и беззаконного, беспредельщика. Он и артист. А это, как вы понимаете, характеристики... комбинация такая, знаете, гремучая", – заметил юрист.
По мнению Фейгина, дело не только в постоянных заявлениях Пригожина на грани фола и за гранью фола. Создатель ЧВК "Вагнер", подчеркивает юрист, все делает публично, что в российском управляющем аппарате вообще не принято.
"Нельзя выносить никаких за пределы. И только ситуация войны позволяет ему эти все вещи – на них паразитировать, публично о них говорить. И вроде как пока не решен вопрос, а что с ним делать. Ну вот они его расходуют вместе с его ЧВК", – говорит блогер.
Фейгин напомнил о череде заявлений Пригожина, связанных с Бахмутом, "снарядным голодом" ЧВК "Вагнер" и возможным контрнаступлением ВСУ, выразив мнение, что тот "набивает себе цену".
"Это такая, шантажная формула: что "вы вот меня гнобите, а я на самом деле охренительный чувак, и пока [президент РФ Владимир] Путин не изменит ко мне отношение, я все равно буду барахтаться". Но тем не менее признаки его конца – они заметны. Понимаете? Все больше", – утверждает блогер.
По мнению юриста, сейчас окончательно нельзя ответить, идет ли речь о "конце" создателя ЧВК "Вагнер" как публичной фигуры или физическом устранении.
"Хотя я думаю, что для таких людей ничем хорошим это в принципе никогда не кончается. Ну, из опыта мы это знаем. Потому что мы-то все время думаем, что, там, чуть ли не начнется какой-нибудь [бой] с регулярными частями минобороны [РФ] – война, там, ЧВК "Вагнер" за Пригожина, которого захотят арестовать. Это же не так делается. Найдут способ. Отравили, "ой, помер", "ой, не туда прилетел снаряд, мина", – допускает он.
Блогер убежден, что на устранение Пригожина, если об этом зайдет речь, должно дать согласие "первое лицо", то есть – Путин. Вероятно, пока такого согласия нет, но создатель ЧВК "Вагнер" продолжает постоянно публично конфликтовать с разными высокопоставленными фигурами, и это плохо для него, считает Фейгин.
"Он конфликтует не только с минобороны [России] за снаряды и, так сказать, боеприпасы и все остальное. Он конфликтует с губернатором Санкт-Петербурга [Александром] Бегловым. Сам он никакой, этот Беглов, но он человек [близкого друга Путина, российского бизнесмена Юрия] Ковальчука. Ковальчук при Путине. Наверняка зудят про то, что "он нам всем надоел уже: этот Пригожин – мы и без него обойдемся", – полагает он.
Фейгин добавил, что Пригожин практически открыто конфликтует и с администрацией президента РФ.
"Потом – смотрите: он конфликтует с этим [российским видеоблогером Алексеем] Столяровым: [который фактический] муж дочери [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. Он сказал: "Вдуть, не вдуть ему... Мы его отправим на фронт такого". Столяров, там, что-то ответил такое в его адрес, вот этот зять Шойгу. Обидное, оскорбительное для Пригожина", – напомнил юрист.
Он подчеркивает, что в конфликте создателя ЧВК "Вагнер" с российским минобороны "уже какая-то личная появляется составляющая".
"Ну что, он [Столяров] не пожалуется своему тестю о том, что "смотрите,: у меня этот Пригожин..."? А ему даже жаловаться не надо: тесть же в лице Шойгу понимает, с кем имеет дело. Поэтому эта ненависть к нему – она еще и личностная растет. Не только аппаратная, не только по делу, но и такая: "Зачем ты такие вещи говоришь про моего родственника: мужа дочери, отца моей внучки?" У них [Столярова] дочь совместная с дочерью Шойгу.
Наезды личного характера усугубляют ситуацию, в которой оказался создатель ЧВК "Вагнер", считает юрист.
"Поэтому это, безусловно, складывается, одно на другое накладывается – и, в общем, если он не сможет выполнить какое-то взятое на себя обязательство, на него накинутся: "Ты же обещал. Ну что же ты себя так повел? Ты обещал это – взять, выйти к границам Донецкой области, еще что-то. Ну так иди, дружок, иди". Вот все. "А вы мне снаряды не даете". Такой вот диалог какой-то, в котором он [Пригожин] все время в проигрыше", – подытожил Фейгин.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он является создателем российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", что бизнесмен признал официально только в сентябре 2022 года. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления оказали глубокое влияние на российское информационное пространство.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".
В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.
В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в американском Институте исследования войны (ISW) написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.