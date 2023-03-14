В Кремле считают высказывания Пригожина угрозой власти Путина – отчет ISW

Эксперты отметили, что член связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Мухин обвинил Пригожина в преследовании политических целей в России, которые ставят под угрозу силы "Вагнера" в Бахмуте. Так Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина от 11 марта о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году, говорится в отчете.

Мухин спросил, уведомлял ли Пригожин президента России Владимира Путина о своих "президентских амбициях". Также он заявил, что Пригожин своими действиями "поставил бойцов "Вагнера" под угрозу окружения во время ожидаемой украинской контратаки". Блогер также заявил, что Пригожин теперь требует, чтобы российские вооруженные силы "прикрывали его фланги".

Эксперты ISW полагают, что для того, чтобы подорвать политические устремления Пригожина, Кремль и минобороны России могут пытаться обвинить его в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и в больших потерях среди наемников "Вагнера". Кремль может воспринимать противоречивые заявления Пригожина как угрозу путинскому режиму, говорится в отчете.