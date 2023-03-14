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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле считают высказывания Пригожина угрозой власти Путина – отчет ISW

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Путин может обвинить Пригожина в тяжелой ситуации россиян под Бахмутом, считают аналитики
Путин может обвинить Пригожина в тяжелой ситуации россиян под Бахмутом, считают аналитики
Фото: kremlin.ru

Российские власти считают, что последние высказывания основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина могут угрожать власти президента России Владимира Путина. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 13 марта.

Эксперты отметили, что член связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Мухин обвинил Пригожина в преследовании политических целей в России, которые ставят под угрозу силы "Вагнера" в Бахмуте. Так Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина от 11 марта о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году, говорится в отчете.

Мухин спросил, уведомлял ли Пригожин президента России Владимира Путина о своих "президентских амбициях". Также он заявил, что Пригожин своими действиями "поставил бойцов "Вагнера" под угрозу окружения во время ожидаемой украинской контратаки". Блогер также заявил, что Пригожин теперь требует, чтобы российские вооруженные силы "прикрывали его фланги".

Эксперты ISW полагают, что для того, чтобы подорвать политические устремления Пригожина, Кремль и минобороны России могут пытаться обвинить его в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и в больших потерях среди наемников "Вагнера". Кремль может воспринимать противоречивые заявления Пригожина как угрозу путинскому режиму, говорится в отчете.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ISW
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