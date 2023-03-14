Кадыров, вероятно, опасается потерять благосклонность Путина – отчет ISW

Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни и внутренние события за прошлый год. Он воспользовался встречей, чтобы похвалить успехи чеченских боевиков в Украине и подчеркнул, что чеченские боевики добросовестно выполняют приказы Путина и "стремятся действовать до победного конца", говорится в отчете. В ответ Путин признал роль чеченских боевиков и поблагодарил Кадырова.
Аналитики отмечают, что Кадыров нервничал во время встречи, что потенциально указывало на то, что он чувствовал значительное давление и старался представить Путину Чечню, себя и свои войска в позитивном и продуктивном свете.
В настоящее время чеченские войска играют минимальную роль на линии фронта в Украине и в основном проводят наступательные операции в районе Белогоровки Луганской области, а также выполняют правоохранительные задачи в тыловых районах оккупированной территории Украины, говорится в отчете.
Эксперты ISW сделали вывод, что Кадыров может опасаться, что он теряет благосклонность Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений Чечни, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи. Путин, в свою очередь, вероятно, надеется оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях, считают аналитики. По их мнению, это может быть связано с продолжающимися потерями как частной военной компании "Вагнер", так и обычных российских военных сил в продолжающихся боях в Украине.
Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.
Подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.