Кадыров, вероятно, опасается потерять благосклонность Путина – отчет ISW

Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические достижения Чечни и внутренние события за прошлый год. Он воспользовался встречей, чтобы похвалить успехи чеченских боевиков в Украине и подчеркнул, что чеченские боевики добросовестно выполняют приказы Путина и "стремятся действовать до победного конца", говорится в отчете. В ответ Путин признал роль чеченских боевиков и поблагодарил Кадырова.

Аналитики отмечают, что Кадыров нервничал во время встречи, что потенциально указывало на то, что он чувствовал значительное давление и старался представить Путину Чечню, себя и свои войска в позитивном и продуктивном свете.

В настоящее время чеченские войска играют минимальную роль на линии фронта в Украине и в основном проводят наступательные операции в районе Белогоровки Луганской области, а также выполняют правоохранительные задачи в тыловых районах оккупированной территории Украины, говорится в отчете.

Эксперты ISW сделали вывод, что Кадыров может опасаться, что он теряет благосклонность Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений Чечни, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи. Путин, в свою очередь, вероятно, надеется оказать давление на Кадырова, чтобы тот увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях, считают аналитики. По их мнению, это может быть связано с продолжающимися потерями как частной военной компании "Вагнер", так и обычных российских военных сил в продолжающихся боях в Украине.