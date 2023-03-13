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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" начала вербовать жителей оккупированного Мелитополя для участия в боях в Бахмуте – мэр

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Оккупанты не набрали желающих среди местных ни в один добровольческий батальон, не наберут и в ЧВК, отметил мэр Мелитополя
Оккупанты не набрали желающих среди местных ни в один добровольческий батальон, не наберут и в ЧВК, отметил мэр Мелитополя
Фото: EPA (архив)

Представители ЧВК "Вагнер" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области начали вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте Донецкой области.

Об этом 13 марта в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

По его словам, весь Мелитополь в настоящее время – это "сплошная рашистская база".

"Что касается мобилизации и [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина, то, к сожалению, да – это правда. И мы видим, что в начале недели гауляйтер ["глава" оккупированной части Запорожской области Евгений] Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение", – рассказал Федоров. – В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города, начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер"… Конечно, никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают, – это 200 тыс. рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут".

По словам мэра Мелитополя, оккупанты не набрали желающих среди местных ни в один добровольческий батальон, не наберут и в ЧВК.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, мобилизация, Запорожская область, батальон, добровольческий батальон, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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