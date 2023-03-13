ЧВК "Вагнер" начала вербовать жителей оккупированного Мелитополя для участия в боях в Бахмуте – мэр

Оккупанты не набрали желающих среди местных ни в один добровольческий батальон, не наберут и в ЧВК, отметил мэр Мелитополя Фото: EPA (архив)

Об этом 13 марта в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

По его словам, весь Мелитополь в настоящее время – это "сплошная рашистская база".

"Что касается мобилизации и [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина, то, к сожалению, да – это правда. И мы видим, что в начале недели гауляйтер ["глава" оккупированной части Запорожской области Евгений] Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение", – рассказал Федоров. – В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города, начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер"… Конечно, никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают, – это 200 тыс. рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут".

По словам мэра Мелитополя, оккупанты не набрали желающих среди местных ни в один добровольческий батальон, не наберут и в ЧВК.