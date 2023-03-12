Оккупанты используют школы на захваченных территориях для промывания мозгов юным украинцам – мэр Мелитополя

"Рашисты используют школы на временно оккупированных территориях исключительно для промывания мозгов юным украинцам", – написал Федоров.
Он отметил, что захватчики заявляют, что в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей появятся 10 "флагманских школ" – с ремонтом и школьным оборудованием.
"Буду справедливым, повод для гордости у оккупантов есть: для РФ школы с ремонтом и современным оборудованием действительно странность. Но наших жителей ремонтами в школе точно не удивишь", – добавил Федоров.
Мэр Мелитополя добавил, что, пока россияне "фантазируют", украинцы четко понимают, что об образовании в школах в оккупации речь не идет.
"Поэтому они ждут деоккупации", – заявил Федоров.
1 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Старобельске Луганской области оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания".
2 марта Генштаб сообщил, что во многих школах на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты начиная с первого класса ввели обязательные так называемые кадетские классы. Учащихся обязывают носить униформу и проводят дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийски настроенных местных жителей без педагогического образования, сообщили в Генштабе.