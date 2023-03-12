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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты используют школы на захваченных территориях для промывания мозгов юным украинцам – мэр Мелитополя

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Оккупанты используют школы для "промывания мозгов" украинцам, сообщил Федоров
Оккупанты используют школы для "промывания мозгов" украинцам, сообщил Федоров
Фото: EPA

Российским оккупантам не хватает средств даже на имитацию образования в школах во временно оккупированной части Запорожской области. Об этом 12 марта сообщил мэр временно захваченного Мелитополя Запорожской области в Telegram.

"Рашисты используют школы на временно оккупированных территориях исключительно для промывания мозгов юным украинцам", – написал Федоров.

Он отметил, что захватчики заявляют, что в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей появятся 10 "флагманских школ" – с ремонтом и школьным оборудованием.

"Буду справедливым, повод для гордости у оккупантов есть: для РФ школы с ремонтом и современным оборудованием действительно странность. Но наших жителей ремонтами в школе точно не удивишь", – добавил Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что, пока россияне "фантазируют", украинцы четко понимают, что об образовании в школах в оккупации речь не идет.

"Поэтому они ждут деоккупации", – заявил Федоров.

Контекст:

1 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Старобельске Луганской области оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания".

2 марта Генштаб сообщил, что во многих школах на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты начиная с первого класса ввели обязательные так называемые кадетские классы. Учащихся обязывают носить униформу и проводят дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийски настроенных местных жителей без педагогического образования, сообщили в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, образование, оккупация, Мелитополь, школы, деоккупация, россияне
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