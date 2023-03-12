Оккупанты используют школы на захваченных территориях для промывания мозгов юным украинцам – мэр Мелитополя

"Рашисты используют школы на временно оккупированных территориях исключительно для промывания мозгов юным украинцам", – написал Федоров.

Он отметил, что захватчики заявляют, что в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей появятся 10 "флагманских школ" – с ремонтом и школьным оборудованием.

"Буду справедливым, повод для гордости у оккупантов есть: для РФ школы с ремонтом и современным оборудованием действительно странность. Но наших жителей ремонтами в школе точно не удивишь", – добавил Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что, пока россияне "фантазируют", украинцы четко понимают, что об образовании в школах в оккупации речь не идет.

"Поэтому они ждут деоккупации", – заявил Федоров.