Пионтковский: Пригожин требовал разжаловать Шойгу и Герасимова, рядовыми послать босиком на снег искупать вину кровью

"Пригожин ведет кампанию против Генштаба больше года. Вы же помните весь 2022 год. Я не могу при вас цитировать термины, которыми он награждал начальника Генштаба, но мы видели картинку: его бойцы из пулемета расстреливали портреты начальника Генштаба. Кроме того, они с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым вместе... Кстати, показательно, что Кадыров замолк и перестал такие обвинения бросать, но это другая история. Они же требовали разжаловать Шойгу и Герасимова, рядовыми послать босиком на снег искупать вину кровью и так далее. И это продолжалось до исторической ночи с 10-го на 11 января, которую я назвал мини военный переворот", – отметил Пионтковский.

По его мнению, Пригожин сознательно поддерживает миф героической борьбы за Бахмут и готовит сценарий уничтожения этого Генштаба.

"У Пригожина есть великолепные пиарщики. Он уже информационно войну выиграл. Я краем глаза смотрю, конечно, за патриотическими блогами, информационными каналами. Вот вся эта партия так называемых легендарных военкоров, вся эта партия абсолютных фашистов – они стопроцентно на стороне Пригожина. Пригожин для них просто герой, романтическая фигура. И Пригожин свой миф о единственном герое, который берет Бахмут, а ему это мешают делать, усиливает каждый день. Он готовит сценарий уничтожения этого Генерального штаба и всех военных", – сказал Пионтковский.

Он полагает, что успешное контрнаступление Украины может сделать Пригожина героем.

"Теперь давайте на секундочку поставим себя на место Пригожина. Он что, какой-то борец за "русский мир", убежденный русский? Он просто преступник, конченый негодяй с громадными амбициями, с чудовищным самолюбием, которое сейчас подогревается. Давайте зададим себе вопрос: а какой исход битвы за Бахмут выгоден лично Пригожину? Предположим, он все-таки добьется взятия Бахмута. Все равно не простят и рано или поздно его убьют. А если украинцам удастся контрнаступление, тогда Пригожина ничто не остановит. Просто вырезание всего Генерального штаба под нож, который сорвал пригожинский план. Да, пусть Россия потерпит поражение, но в потерпевшей поражение России Пригожин станет супернациональным героем", – добавил политолог.

Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube