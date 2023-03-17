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Пионтковский: Пригожин требовал разжаловать Шойгу и Герасимова, рядовыми послать босиком на снег искупать вину кровью

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Пионтковский: В потерпевшей поражение России Пригожин станет национальным героем
Пионтковский: В потерпевшей поражение России Пригожин станет национальным героем
Фото delfi.lt

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выиграл информационную войну у министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Пригожин ведет кампанию против Генштаба больше года. Вы же помните весь 2022 год. Я не могу при вас цитировать термины, которыми он награждал начальника Генштаба, но мы видели картинку: его бойцы из пулемета расстреливали портреты начальника Генштаба. Кроме того, они с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым вместе... Кстати, показательно, что Кадыров замолк и перестал такие обвинения бросать, но это другая история. Они же требовали разжаловать Шойгу и Герасимова, рядовыми послать босиком на снег искупать вину кровью и так далее. И это продолжалось до исторической ночи с 10-го на 11 января, которую я назвал мини военный переворот", – отметил Пионтковский.

По его мнению, Пригожин сознательно поддерживает миф героической борьбы за Бахмут и готовит сценарий уничтожения этого Генштаба.

"У Пригожина есть великолепные пиарщики. Он уже информационно войну выиграл. Я краем глаза смотрю, конечно, за патриотическими блогами, информационными каналами. Вот вся эта партия так называемых легендарных военкоров, вся эта партия абсолютных фашистов – они стопроцентно на стороне Пригожина. Пригожин для них просто герой, романтическая фигура. И Пригожин свой миф о единственном герое, который берет Бахмут, а ему это мешают делать, усиливает каждый день. Он готовит сценарий уничтожения этого Генерального штаба и всех военных", – сказал Пионтковский.

Он полагает, что успешное контрнаступление Украины может сделать Пригожина героем. 

"Теперь давайте на секундочку поставим себя на место Пригожина. Он что, какой-то борец за "русский мир", убежденный русский? Он просто преступник, конченый негодяй с громадными амбициями, с чудовищным самолюбием, которое сейчас подогревается. Давайте зададим себе вопрос: а какой исход битвы за Бахмут выгоден лично Пригожину? Предположим, он все-таки добьется взятия Бахмута. Все равно не простят и рано или поздно его убьют. А если украинцам удастся контрнаступление, тогда Пригожина ничто не остановит. Просто вырезание всего Генерального штаба под нож, который сорвал пригожинский план. Да, пусть Россия потерпит поражение, но в потерпевшей поражение России Пригожин станет супернациональным героем", – добавил политолог.

Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пригожин и Кадыров неоднократно за время полномасштабного военного вторжения России в Украину критиковали регулярную армию и требовали сменить некоторых военачальников. По данным проекта InformNapalm, с февраля 2022 года военно-политическое командование РФ отстранило от исполнения обязанностей за провалы более 10 генералов.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (блогеры поддержали критику в адрес военного руководства).

В конце января аналитики ISW пришли к выводу, что "звезда Пригожина стала угасать" после неудачных попыток захватить Бахмут Донецкой области. Теперь, по их мнению, Путин намерен больше довериться Шойгу, Герасимову и регулярной российской армии.  

В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Рамзан Кадыров, война, Сергей Шойгу, вторжение, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Бахмут, Игорь Конашенков, Евгений Пригожин, контрнаступление
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