Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе

Десантис не чувствует сердцем, что в Украине решается судьба мира. Но он не враг Украины

– Андрей Андреевич, добрый вечер.

– Добрый вечер, Алеся.

– Как всегда, я рада вас видеть и слышать.

– Взаимно.

– Ну что, я хочу у вас спросить как у человека, который живет в Америке уже много-много лет, чем сейчас дышит американское общество, чувствует ли оно приближение выборов. Потому что в украинской повестке дня, в мировой – а особенно в российской – повестке дня все чаще начинает всплывать тема выборов американского президента, которые будут, я напомню, в ноябре 2024-го года. То есть, казалось бы, больше года еще до них, но тем не менее особенно для русских это важно, потому что они явно готовятся преступно на них влиять и пытаться поучаствовать для того, чтобы кандидат, который победит, был к России и Путину максимально лоялен. Для Украины это крайне важная тема. Для Америки это крайне важная тема. Потому что здесь на кону стоит будущее. Андрей Андреевич, насколько сейчас уже Америка живет выборами и общество американское? И насколько это важно в контексте войны, которую Россия ведет против Украины?

– Ну конечно же, чувствуется начало президентской гонки. В августе у них уже будут дебаты кандидатов. Пока в Демократической партии никто не объявился. Но один кандидат, о котором вы говорили и на которого надеется Москва, уже определился. И он очень точно сформулировал свою позицию. Это Дональд Трамп. Она у него никогда не была иной. Но никогда он не выражал ее с такой откровенностью.

Вы знаете, даже его домашний канал Fox News вырезал ключевую фразу, когда он отвечал на вопрос об Украине. Он все время повторял, что "при мне бы этого ничего не было – я с Путиным и Зеленским договорюсь за 24 часа". Его спросили в конце концов: "А как вы [сделаете это]?" – "Очень просто. Надо, чтобы Украина уступила какие-то области. Откровенно говоря, там у них есть совершенно русскоязычные области. И мы обо всем этом легко договорились бы". Ну вот это четкая позиция, заготовка Кремля была.

Вы обратите внимание, откуда они все повторяют какие-то фразы, которые свидетельствуют о том, что они разбираются, там, в географии Украины? Вот возьмите того же Маска, когда он вылез со своим планом. У него там было: "ошибка Хрущева", "водоснабжение Крыма"... Вот у человека, выросшего в Южной Африке, занимавшегося ракетной техникой, – откуда у него в голове есть какие-то нейрончики, которые знают такие слова? Он и слова-то "Хрущев" не слышал. Это все написанные тексты. Ну так вот даже один из его любимых придворных корреспондентов ужаснулся и это не вставил в отчет. Но это вошло в звуковую версию, так что его позиция окончательно определилась. Это хорошая новость для Кремля, но пусть они тешатся этой новостью.

Я вам могу сказать определенно, что президентом Соединенных Штатов Трамп не станет ни в коем случае. Республиканская партия [не выдвинет]... Он не добьется номинирования Республиканской партией.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– А какие у него шансы, что он будет выдвинут Республиканской партией? Потому что все-таки трамписты и республиканцы – это не одно и то же. Есть много республиканцев, которые поддерживают Украину, поддерживают ее сейчас...

– Они сейчас как раз очень громко все заявили: вот большие надежды были у русских, что пришло республиканское большинство в Палату представителей и что-то изменит. Ну да, там сам новый спикер: Маккарти – он такой, карьерный, человек. Он старается угодить всем фракциям своей партии и он отделывается все время уклончивыми заявлениями. У него стандартная формула есть: "Я за поддержку Украины, но я против blank check. То есть – "за жесткий контроль". Это история, которая... Помните, была странная украинка – она и осталась – Виктория Спартц, которая бросила тезис о том, что вся помощь там разворовывается и оказывается на Ближнем Востоке? Ну вот это трамписты, 30–40 человек в Республиканской фракции. А всего республиканцев там примерно 220. Это явное меньшинство. Но вот спикер Маккарти от них зависит. Потому что само большинство Республиканской партии – три голоса в палате.

Если вы помните (если украинцы следили за этими выборами) было 13 туров выборов спикера республиканцев. Потому что эти трамписты выторговывали у них какие-то уступки, угрожая в противном случае не голосовать. Поэтому он от них зависим, но он безразличен, в общем, к украинскому вопросу. Америка – вообще глубоко провинциальная страна. Гораздо хуже, что наиболее популярный кандидат республиканцев – скорее всего, он выиграет номинацию – это [Рон] Десантис. Тоже как-то он не по этому делу. Понимаете? Он больше по внутренней политике. Я специально проанализировал его выступления за последние годы.

Да, он критиковал довольно резко [Барака] Обаму в свое время за недостаточную поддержку Украины. Ну так, мягко, даже упрекал один раз и Трампа, что что-то не так он... Но последние его заявления показали, что формально он... Это не его, он это не чувствует сердцем, как те американцы, которые понимают, как вы сказали в самом начале, что, собственно, решается в Украине: что сейчас решается судьба мира. Вот провинциальным американцам это непонятно. К сожалению, Десантис из таких. Он не враг Украины, но он...

Трамп явно чем-то зависит от Путина. Думаю, это компромат. О н же еще при Советском Союзе начинал организовывать конкурсы красоты. Ну что такое конкурсы красоты? Это блядки. Т ам тонны видеокомпромата

– Но если он будет выдвинут как кандидат от Республиканской партии на президентских выборах, то, скорее всего, он займет как раз антиукраинскую позицию. Потому что демократы очень ярко за Украину.

– Я в этом не уверен. Алеся, я вам объясню почему. Как раз вы затронули очень правильную струну республиканскую. В демократии, чтобы выиграть выборы, надо нападать на действующую власть. Сейчас в [Республиканской] партии решается у нас на глазах – я думаю, как раз к первым дебатам в августе – за что мочить дедушку Байдена: за то, что, как говорит Трамп, этот авантюрист своей поддержкой коррумпированного украинского режима ведет мир к третьей мировой и ядерной войне, или за недостаточную поддержку Украины. Вот это самое важное.

И сейчас как реакция на это трамповское очередное предательство, очередное заигрывание перед Путиным... Кстати, в связи с этим его последним скандальным заявлением – знаете, на что я обратил внимание и советую обратить зрителям? Я пробежал все известные фотографии Трампа с Путиным. И вот о многом очень говорит боди-лэнгуидж. Трамп – это такой, невероятный, хам, дерзкий такой хам, шагающий по трупам. На всех фото с Путиным в почтительной позе: согнувшийся, внимательно смотрящий на большого... Он явно все-таки от него чем-то зависит. Этим он себя...

– О чем это говорит? Он что, реально деньги от Путина брал, как вы думаете?

– Я думаю, скорее компромат. Он же еще при Советском Союзе начинал организовывать конкурсы красоты. Ну что такое конкурсы красоты? Это блядки. И, конечно, там тонны этих... Когда известный американец приезжает с такой миссией, конечно, каждый шаг его снимается. Там тонны видеокомпромата, видимо, наверняка имеются. А по деньгам... Например, колоссальное количество этих самых кондоминиумов у Трампа было куплено российскими миллионерами и миллиардерами по завышенным ценам. В общем, он тяготеет к Москве.

Так я говорю о других республиканцах. Вот это, рейгановское, крыло республиканское – оно очень активно выступило с этой позицией критики Байдена за недостаточную поддержку Украины. Вы видели, какую решающую роль они сыграли как раз в разгар этого танкового скандала, когда [канцлер Германии Олаф] Шольц отказывался давать танки, если Байден не даст Abrams. Как раз в Киеве находились такие видные деятели Республиканской партии как лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

И вот очень положительно для нас новое назначение в Палате представителей: председателем комиссии по иностранным делам назначен молодой республиканец Майк Маккоул. Он очень последовательный сторонник Украины. Он даже сейчас вносит в палату резолюцию, законодательно требующую у Байдена предоставить ракеты ATACMS и истребители F-16. Они из Киева просто кричали Байдену: "Давай немедленно им Abrams, иначе все застопорится". Я думаю, что эта линия победит в Республиканской партии.

Десантис – он так же, как Маккарти, карьерист. И когда он увидит, что все-таки большинство Республиканской партии поддерживают Украину и критикуют Байдена за недостаточную поддержку, он к этой линии примкнет. Не очень горячо, наверное. Еще раз повторю, что большинство американцев – 80–90 процентов – знать не знают об иностранных делах, или их это не интересует. Ну вот такая ситуация в Республиканской партии.

Рон Десантис. Фото: ЕРА

Но Трамп, конечно, нагадит республиканцам. Проиграв номинацию, он наверняка выдвинет себя кандидатом от какой-то третьей партии. И он получит поддержку от Кремля, конечно. Скорее всего, будут такие, интересные, выборы. Три кандидата будет: от Республиканской, Демократической партии и вот отколовшийся от республиканцев Трамп.

Был такой случай. Если помните, в 92-м году, когда совершенно неожиданно потерпел поражение Джордж Буш-старший. После победы в холодной войне, блистательной победы в войне в заливе вдруг этот человек проиграл выборы какому-то неизвестному плейбою из Арканзаса (Буш проиграл выборы Биллу Клинтону. – "ГОРДОН"). А дело в том, что там вылез какой-то сумасшедший миллиардер Пьеро, которые потянул на себя часть республиканцев, – и в результате республиканцы проиграли. А что касается демократов – мы же все видим, что Байден старенький, мягко говоря. Вот коллективный Байден, на мой взгляд, сейчас справляется на твердую четверку с минусом с обязанностями морального лидера свободного мира, которым должен быть человек, сидящий в Овальном кабинете. С каждый годом это труднее.

И вот это свидетельство общей картины какого-то почти вырождения американской политической жизни. Я не вижу ни одного серьезного кандидата у демократов. Вот мой любимый кандидат из объявившихся – это замечательная женщина Никки Хейли у республиканцев. Если помните, она в первые два года президентства Трампа была представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Вот это человек, прекрасно разбирающийся во внешней политике, это убежденный друг Украины. Она понимает, что там сегодня решается судьба мира.

Вот я предлагаю республиканцам, постепенно продвигаю свою идею того, что я называю "идеальным тикетом". Вот если бы выдвинулась такая команда: Десантис как президент и Никки Хейли как вице-президент с тем, чтобы он как бы передавал достаточный объем полномочий во внешнеполитической сфере и во время избирательной кампании, и во время будущего президентства Никки Хейли. Вот такой бы тикет, во-первых, в легкую выиграл бы выборы, несмотря на то, что [у республиканцев] был бы третий Трамп или кто бы ни был у демократов. Потому что за Десантиса в паре с Хейли голосовали бы так называемые independent – независимые. Оно бы скорректировало недостаточные интересы Десантиса, недостаточную ангажированность на внешней политике. Но все это... Видите, есть проблемы. Поэтому выход-то другой: заканчивать войну до начала избирательной кампании.

Я думаю, что вопрос передачи ATACMS решен

– Сто процентов. И здесь я с вами не просто не могу не согласиться, а мы все ждем победы как можно скорее. Потому что каждый день это потери, потери, потери лучших украинских и бойцов, и воинов, и мирного населения, которое Россия продолжает атаковать. Андрей Андреевич, вы же следите наверняка за тем, что на фронте происходит. Что вы ожидаете в ближайшее время? Как, на ваш взгляд, будут разворачиваться события?

– Ну, есть основной сценарий и есть недавно возникший, ситуативный. Сначала об основном. Но в основном сценарии, мы все знаем... С удивительной откровенностью нам рассказывала об этом газета The New York Times: что практически два месяца, январь и февраль – в американской штаб-квартире американской армии в Европе и Африке, в одном немецком городке шли штабные учения высшего руководства военного Соединенных Штатов и Украины. На определенные – ключевые – моменты к ним присоединялись и председатель объединенного комитета начальника штабов Марк Милли и генерал Валерий Залужный. Они разрабатывали совместное планирование. Это никакие не консультации были. Это совместное планирование той операции победы, заключительной победоносной акции.

Ну, это, собственно, не большой секрет. Об этом в один голос говорят все военные эксперты. Да это и не скрывал сам генерал Залужный еще во время своего знаменитого интервью журналу Economist в декабре. Основное слабое место российской обороны – это юг. Мы помним все его фразу: "Я стою в 80-ти километрах от Мелитополя. Готов взять этот город и обрушить систему российской обороны". Действительно, взятие обрушает, Украина выходит к побережью, и весь Крым и оккупированная часть Запорожья и Херсона превращается в громадный котел. И, собственно, на этом военная часть конфликта заканчивается. И он сказал: "Но для этого мне нужно..." И он очень скромный наборчик тогда предъявил. Я наизусть это помню: 300 танков, 600 гаубиц, 700 бронетранспортеров...

Но это все ему дано уже. Мы же видели все эти шокирующие Москву фотографии бесконечных бронетранспортеров, прибывших в Польшу, и в Нидерландах разгружаются из американских десантных кораблей. Все это дается, и многое другое. Хотя много не дается. Это самый главный вопрос. Мы сейчас его обсудим. Самое главное за последнее время было расширение возможностей HIMARS в два раза. Ведь переданные эти так называемые летающие бомбы GLSDB, – которые расширяют диапазон действия HIMARS с 80-ми до 160-ти километров.

ВИДЕО

Видео: Saab / YouTube

И мы все видели вот эти карты: покрывается вся оккупированная часть Украины за исключением южной части. А перешеек и северная часть Крыма уже покрываются этими... Нужны ракеты ATACMS прежде всего. Об этом, кстати, откровенно говорил генерал Бен Ходжес в серии своих выступлений и в статьях. Он как раз выступал после окончания этих совместных учений с участием Милли и Залужного. Кстати, эти контакты продолжаются сегодня. Раз Залужный опять ездил в тот же самый штаб, он там встречался уже с британскими генералами. Уточняются оперативные детали этой операции. И Бен Ходжес очень аргументированно показывает, что для ее успеха, конечно, необходимы ATACMS, чтобы они позволили, собственно, уничтожать склады, командные пункты на Крымском полуострове, включая Севастополь и все, что там осталось еще от Черноморского флота.

Я думаю, что этот вопрос решен – и ATACMS будут переданы. Но давайте немного остановимся. Мне кажется это очень важным. Почему на каждом этапе возникают какие-то колебания в Соединенных Штатах? Помните тот знаменитый вопрос, который украинская журналистка задала Байдену на совместной конференции: "А почему всегда так, начиная с Javelin: "Ни в коем случае. Это спровоцирует Путина. Он сделает страшные вещи"? А потом все-таки даете. "Нельзя гаубицы, нельзя HIMARS, Patriot, Abrams... А потом мы все время получаем. Когда же мы в конце концов получим ATACMS"? Вот политические решения Западом приняты.

Мы все видели. Это был какой-то фестиваль поддержки Украины: февральские события. Это и визит Зеленского по европейским столицам, это и двухдневная мюнхенская конференция, это и визиты Байдена в Киев, в Варшаву... Везде на политическом уровне Запад твердо заявил: "Мы за победу Украины".

Путину объяснили в конце концов, какие последствия будут для российской армии в случае использования ядерного оружия: она просто будет уничтожена огневым воздействием стран НАТО, а Путина лично убьют. И этот тезис он принял

– И "Рамштайн".

– Да. Что такое победа? Победа – это полная деоккупация Украины. Но всегда после этого добавляется еще одна вот такая фраза: очень странная: "Но в то же время мы хотели бы избежать эскалации конфликта и не допустить прямого военного взаимодействия НАТО и Российской Федерации". При самых лучших в нашу пользу политических заявлениях добавляется этот всегда хвостик. Что он означает? Давайте разберемся.

Во-первых, что такое "не допустить эскалации"? По-моему, это просто звучит оскорбительно на фоне того, что выделывает Путин. Он уже довел эскалацию до самого высокого уровня возможного. Это геноцид украинского народа. И вчерашняя атака была... И американцы это прекрасно понимают. Их же никто не тянул за язык: ни вице-президент Соединенных Штатов в Мюнхене, ни президент в Варшаве. Они официально от лица Соединенных Штатов обвинили российское руководство в систематическом совершении преступлений против человечности. И уже работают, организовывают спецтрибунал. Какая же к черту эскалация?

Но вот секрет раскрывает вторая фраза. Мы ни в коем случае не хотим избежать прямого столкновения НАТО и Российской Федерации. Ну, может быть, они боятся ядерного шантажа? Нет. С ядерным шантажом все закончено. Мы не раз с вами это обсуждали. В начале октября еще Путин... И это надо отдать должное американцам: они здесь очень жестко поставили вопрос. Путин занимался ядерным шантажом 15 лет и добивался громадных политических успехов на этом пути. Из-за этого шантажа и не приняли в свое время [в НАТО] – даже на ПДЧ – Грузию и Украину, не было реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее.

Но в начале октября Путину объяснили в конце концов, какие последствия будут для российской армии в случае использования ядерного оружия: она просто будет уничтожена огневым воздействием стран НАТО, а Путина лично убьют. И этот тезис он принял. После этого вся их пропаганда: "Да мы и не собирались. Мы понимаем, что нам ядерная война не нужна. Мы вот Украину вдолбим в каменный век конвенциональными атаками по городам". Чем они сейчас и занимаются. То есть это уже прошли. Они опасаются другого. И вас удивит мой ответ. Они опасаются военной атаки российской на территорию НАТО. Казалось бы: чего они боятся? Между прочим, к этой атаке все время каждый день все эти турбопатриоты на всех российских...

– Призывают, конечно.

– "Сколько можно терпеть?!" Когда они видят фотографии танковой армады: "Немедленно расстрелять! "Кинжалами", "Калибрами" и так далее".

– Они все время то по Польше хотят, то по Великобритании, то по Франции, то по Вашингтону...

– Да, да. Ну есть там такой: седенький, аккуратненький – старичок, чистенький. Он каждый день приходит [на эфиры] и говорит: "Бить надо по Йеллоустонскому парку национальному Соединенных Штатов: там проходит разлом континентальный американского континента. И весь американский континент превратится немедленно в озеро товарища Сталина". Но никто не бьет. Вы знаете, если бы об этом не было никаких секретных переговоров или слухов о переговорах Бернса и Нарышкина, но есть молчаливое согласие. Парадоксально, что обе стороны – и Москва, и Запад – не заинтересованы в ударах Москвы по территории НАТО. Почему Москва не заинтересована – это понятно. Потому что после этого война закончится за несколько дней. Вы же помните, как нас раздражали весь прошлый год до войны оба: и Столтенберг, и Байден. Каждое утро они выходили и, гордо отставив ножку, врали. Сначала они рассказывали, что "не будем делать". "Нога нашего солдата не будет в Украине, no flight zone не будет. Но зато мы будем защищать any inch article five территории: каждый дюйм священной земли, защищенной пятой статьей [НАТО].

И вы помните, какой ужас поднялся в Брюсселе и Вашингтоне, когда две какие-то неизвестные ракеты залетели на территорию Польши, и там был убит даже, по-моему, один или два польских гражданина. Они сразу начали орать: "Нет, нет, это украинские". Почему они этого боятся? Казалось бы, что им бояться? После этого включается тот же механизм, который они обещали в случае ядерной атаки Украины: статья пятая. Просто в течение нескольких дней испепеляется вся российская группировка. Вы же понимаете. И русские это прекрасно понимают. И если еще летом... Сколько вы получили? По-моему, 12 HIMARS. Они изменили стратегически всю ситуацию на фронте. А если ударят, там, сотни "Томагавков", десятки F-16? Русские боятся, потому что они понимают, что при этом они будут уничтожены.

Так а чего же боятся американцы? А я вам отвечу. А потому что в этой войне в течение нескольких дней, в которые они русских уничтожат, наверное, погибнут несколько сотен американских или натовских военнослужащих. Да еще Путин, наверное, захреначит по какому-то городу, там. Атомным оружием он не посмеет: умирать он не хочет, – но... То есть погибнут в этой короткой войне с участием НАТО, которое быстро все закончит, – погибнут несколько сотен военнослужащих и несколько тысяч мирных. Для них это неприемлемый ущерб. Помните, эта фраза?.. Вот эта знаменитая фраза Столтенберга, которую я с удовольствием цитировал как признак понимания всей ситуации, – она имеет и позитивный для нас смысл, и негативный. Когда он сказал, что "да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью, и если они не устоят, то нам придется платить кровью". Нам очень понравилось, что они понимают то, что мы защищаем их. Но в этой же фразе звучал и другой смысл: "Ребята, вот на нас напал Гитлер с ядерной бомбой. Он нам приказал собрать манатки. Нашлись 300 спартанцев – или 40 миллионов украинцев, – которые сейчас нас защищают и платят своей кровью. Нам повезло. Так давайте воспользуемся тем, что нам не придется проливать кровь, и давайте будем давать..." Это хорошо. Но в то же время это сознание Запада: они не готовы проливать кровь даже в таких... Понимаете? Они не готовы идти на риск.

И каждый раз перед тем, как дать новое оружие, они думают: "А не ударит ли Путин по нам? Не ударит ли?" Ну ударит – и слава Богу, казалось бы. Все: прекратятся эти страдания украинского народа, он перестанет терять десятки тысяч людей, всю эту банду вы уничтожите за несколько дней. "Да, но мы потеряем несколько сот военнослужащих и мы потеряем несколько тысяч гражданских". Вот таков Запад сегодня. К сожалению, этот аргумент срабатывает.

Фото: radiosvoboda.org

– Скажите... Вот генерал Буданов в нескольких интервью говорил о том, что, в принципе, решающие бои будут весной и этим летом, и до конца лета мы, наверное, выйдем на все наши территории на момент 91-го года, то есть включая Крым, освободим все. Как вы считаете, это реально? И насколько это реально? Либо вам кажется, что победа будет чуть дальше? Ваш такой анализ, учитывая сегодняшнюю ситуацию.

– Этот сценарий нарисовал – я все время цитирую – Валерий Залужный еще в начале декабря. Действительно, если... Да, конечно, это реально – так и будет. Но это могло быть еще осенью прошлого года, если бы все это оружие – эту танковую армаду – могли получить где-то в ноябре. Обратите внимание, какие заявления вынуждена делать в последнее время украинская власть, начиная с президента. Они же каждый раз чуть ли не кровью клянутся американцам, что "мы не будем использовать предоставленное вами оружие для ударов по собственно российской территории". Вот эти переговоры, эти все опасения... Да, кстати, этот конфликт... По-моему, я достаточно откровенно его обрисовал, но мне это стало понятно до конца только в последнее время. Но это теперь всем ясно.

Обратите внимание, что украинское руководство начало как-то более жестко разговаривать с американцами и ставить эти вопросы. Ну вот в результате, по-моему, этих переговоров, военных игр Залужного и Милли согласие было достигнуто следующее: что ATACMS они передают, но с условием. И наверное, будет даже письменное какое-то обязательство украинской стороны. Ну нелепые это условия, конечно, но вынуждены мы пойти на это: что не будем использовать их для ударов по территории Российской Федерации. Потому что они уверены, что если удары ATACMS будут по Российской Федерации, то тогда Путин ударит и по странам НАТО. И тогда им придется применять статью пять. Они разобьют Путина, но погибнут, там, несколько тысяч человек. Вот. Это уже решено. И эти ATACMS... Этот сценарий Залужный уже нарисовал. Он берет Мелитополь, Крым уничтожается дистанционно: прежде всего мост уничтожается. Войска вынуждены бежать из Крыма. Все: это военная и политическая катастрофа.

Тогда Путин или другие люди в бункере вынуждены будут принять единодушно ультиматум "большой восьмерки", который несколько раз формулировали: условие первое – это вывод российских войск со всей оккупированной территории Украины. И что касается сроков – этот сценарий... Опять же, я повторю мнение всех военных экспертов. Ну вот вчера в качестве троллинга, может быть, по-моему, Подоляк назвал конкретную дату: 10 мая. Ну, такие даты не называют серьезно. А может, будет 10 апреля. Но два условия: конец распутицы прежде всего...

– 10 мая – конец войны, вы имеете в виду?

– Нет. Как начало этой операции.

Как только Сунак заговорил о дальнобойных ракетах, российские генштабисты на собственной спине потащили на крышу Генерального штаба ПВО

– А, по освобождению.

– Как начало операции "Мелитополь – Крым". Где-то – да, два условия нужны. Заканчивается распутица. И вся эта танковая армада, и все эти новые ракеты, все это оружие – это требует же времени. А подготовка, кстати, идет очень активно. Масса кадров уже... Танкисты тренируются на Leopard. Да, что еще очень важно? Несмотря на продолжающуюся игру американцев вечную с самолетами, самолеты пока они не дают. И в Англии, и в Соединенных Штатах, и в Польше украинские летчики тренируются в том числе и на F-16, а в Англии – на Typhoon.

И вот что из решенных вопросов? Мне кажется, это ATACMS и это МиГ-29. Но это уже решается несколько месяцев. Об этом уже просто надоело говорить. Там около сотни этих МиГов есть в европейских странах. Пока какие-то бюрократические проволочки. Кроме того, оканчивая эту часть об обеспечении сценария нашей победы, я бы обратил внимание на позицию англичан. Вот англичан не связывают эти дурацкие ограничения о том, что не бить по российской территории. Англичане не боятся этого столкновения. Вы обратили внимание на выступление Риши Сунака на той же мюнхенской конференции? Он говорил: "Мы первыми дали танки – мы первые дадим ракеты".

Cунак на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года. Фото: ЕРА

А английские ракеты – это даже не ATACMS. Это Storm Shadow. Это от 700 до 1 тыс. км. Как только Сунак заговорил об этих ракетах, российские генштабисты (чуть ли не генерал-полковники) на собственной спине потащили на крышу Генерального штаба ПВО свое: "Панцирь". И этот же "Панцирь" они возили в "Лужники", когда там выступал Путин. То есть они очень боятся этих ракет. В общем, Запад вот таков. С его слабостями и с его силой. И он, по-моему, сейчас готов обеспечить Украину достаточным количеством оружия для той победы, которую Украина могла бы одержать и на несколько месяцев раньше. Но теперь, видимо, решающее наступление где-то начнется в апреле-мае.

Путин открыто говорит западным бывшим партнерам: "Дайте мне хоть какой-то кусочек украинской территории, чтобы я мог продать своему пиплу как если не победу, то почетную ничью"



– Андрей Андреевич, а чем Путин сейчас воюет? И чем он будет воевать? Что у него с боеприпасами, с оружием? Мы видим, что Иран все-таки, как расследователи говорят, помогает: помогает в том числе патронами, всякими боеприпасами. Но не баллистическими ракетами. Потому что про баллистику мы пока не знаем. Нет таких данных: что все-таки они ему поставляют. Что там Китай? И откуда вообще он берет и будет брать? И достаточно ли у него вооружения?

– Ну конечно, он нуждается в вооружениях. В тех атаках, которые сейчас идут на Украину, участвуют иранские дроны. Ну и Иран я бы вообще вынул за скобки. С Ираном вопрос в ближайшее время будет решен. По-моему, они очень увлеклись своей ядерной программой. И Израиль в конце концов получил отмашку от Соединенных Штатов на уничтожение всего их ядерного арсенала. По последним заявлениям [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху... Вчера Нетаньяху просто с таким, сенсационным, обращением к иранскому народу выступил... А за день до этого находящийся в Израиле [глава Пентагона Ллойд] Остин – наш друг – заявил, что никогда не допустит ядерного оружия. У Ирана скоро будут совсем другие проблемы.

Что касается китайцев... Я смело предсказывал и был прав, что это был абсолютный фейк: о том, что 21-го марта в Москву прилетает товарищ Си [Цзиньпин]. Сегодня уже сообщают, что, возможно, он появится в апреле. Но скорее всего, и не появится. Здесь тоже американцы себя неплохо проявили. Они очень жесткое предупреждение сделали Китаю на случай серьезной военной поддержки. Ну, Китай и Соединенные Штаты – это сиамские близнецы в экономике. Они настолько переплетены... Американцы, разорвав эти связи, нанесут себе очень большой ущерб – и американскому потребителю, который привык к китайским товарам. Но китайскую экономику они просто разрушат. Они предупредили очень определенно, что они это сделают.

Поэтому мне кажется, все эти разговоры о том, что он вот-вот поможет русским, – это его аргумент в торговле с американцами. А потом он заставит их пойти на какие-то серьезные экономические уступки за то, что он не будет помогать русским. Потому что на экономическое самоубийство он не пойдет, мне кажется. Поэтому серьезной поддержки ниоткуда Россия не получит. От Лаоса в последнее время... Вчера была заявлена какая-то очень серьезная военная помощь. Мы же видим: ожидалось очень важное событие. Отсутствие события может быть важнее любого другого. Все же ожидали зимнего наступления России. Американская разведка в начале февраля очень настойчиво предупреждала, что будет наступление. И не просто традиционное: трупы мобиков будут бросать на украинские позиции, – механизированные колонны танков.

Ну мы видели под Угледаром эти танки. Потом та же разведка обещала какую-то психическую воздушную атаку. Когда 80 процентов самолетов были собраны на украинской границе. Действительно так. Но не пошли они в эту психическую. Нет у них ресурса. И мы видим по всем дипломатическим активностям... Я вижу по всей деятельности всей российской пятой колонны: любыми способами уговорить на какое-то прекращение огня, на какие-то переговоры, чтобы Путин мог что-то продать. Путин, по существу, открыто говорит, открытым текстом – западным бывшим партнерам: "Дайте мне хоть какой-то кусочек украинской территории, чтобы я мог продать своему пиплу как если не победу, то почетную ничью. И тем самым удержаться у власти".

– Андрей Андреевич, вот по поводу "удержаться у власти" Путину. На днях вышло очередное разгромное расследование о личной жизни Путина. Там показано и то, какой на Валдае дворец деревянный внутри с золотом, с вертолетными площадками, бассейнами для Кабаевой и их детей он выстроил, какая там секретная железная дорога с бронепоездом секретным туда ходит, сколько Кабаеву обслуживает всяких помощников и прислуги, что у Кабаевой в собственности самая дорогая в России квартира трехъярусная в Сочи в самом дорогом месте, в самом дорогом доме... В общем, со всеми такими подробностями. То есть понятно, что тот русский народ, который это читает или смотрит, должен бы, по идее, начать задавать вопросы: а за какие деньги, а что это, а почему у них туалет на улице, спят на золоте, укрываются золотом?..

– И не только спят, а и все делают на золоте.



Путин и Кабаева в 2001 году. Фото: ЕРА

– Ну вот. Скажите: а вообще какая у Путина позиция сейчас? Насколько власть крепка? Давайте я сейчас не про народ спрошу. А внутри окружение его что о нем думает? Им придушить его еще не хочется? Или там уже начинаются какие-то брожения, которые могут во что-то вылиться? То есть что там сейчас происходит?

– Ну, что касается народа – ничего нового он не узнал. Фильм помните о дворце в Геленджике? Знаете, в чем положительный результат этого расследования? Это на западное общественное мнение и западных стратегов. Я уже говорил, что вопрос с ядерным оружием закончен. Я говорю это год на всех украинских каналах: что никакое ядерное оружие он не будет использовать. По трем причинам.

Во-первых, это не решает никакой военной цели. Вы же помните удивительный опрос общественного мнения в Украине. Он, кстати, потряс весь Запад. 89 процентов ответило, что если он использует ядерное оружие, то Украина не сдастся, а будет еще более яростно ему сопротивляться. Второе – что его за это накажут. Американцы об этом сказали. Третье: если он и сошел с ума, то все равно он это не сделает, у него нет кнопки. Для этого нужно 20 офицеров Генштаба, согласованно. Но вот последний аргумент с дворцом показал, что он не шахид. Понимаете? Он не шахид. Ни в какой рай... Ему не нужны никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. И он с ней вполне счастлив.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– (смеется).

– Что вы смеетесь? Это очень важно для психологии. Потому что все-таки задавали себе вопрос: "А вдруг, там, он решит всех?.." Нет. В последний момент товарищ Си пришлет ему самолет – и он улетит. Но Кабаева с ним не полетит, наверное. Зачем он ей нужен там будет? Улетит на длительное лечение в какой-нибудь из древних тибетских монастырей. Это очень важное исследование. А что касается конфликта... Если у нас осталось еще какое-то время...

Украина не торопится оставлять Бахмут. Основания для этого связаны с глубочайшим конфликтом, который разрывает сейчас российскую военную верхушку

– Да.

– Конфликт очень серьезный есть. Мы рассмотрели один – центральный – военный финал. А я обещал еще... Вы знаете, меняется ситуация вокруг Бахмута. Вы заметили такое, неожиданное, изменение в украинской риторике? Примерно неделю назад, но почти каждый день нам повторяли – и это действительно так, – что, в общем, этот опорный пункт исчерпал свою функцию такой молотиловки российских солдат. Было замечательное соотношение 5:1 атакующих к обороняющимся. И настало время отвести войска на другие опорные пункты – их много – между Бахмутом, Краматорском и Славянском. Но вот потом был визит генерала [Александра] Сырского, и сейчас, мне кажется, Украина не торопится оставлять этот пункт. Но что дальше будет? Это моя гипотеза: мне кажется, у них есть основания, связанные с тем глубочайшим конфликтом, который разрывает сейчас российскую военную верхушку. Это конфликт между ЧВК [Евгения] Пригожина "Вагнер" и Генеральным штабом Российской Федерации...

– Извините, я добавлю. Сегодня Пригожин заявил, что его отключили от спецсвязи и заблокировали спецпропуска, чтобы он не мог просить боеприпасы для вагнеровцев.

– Вот понимаете, что происходит? Основная боевая сила там – это ЧВК "Вагнер". Он выдвинулся вперед, оторвался – и захватил какой-то, там, северный плацдарм. То есть от него зависит взятие этого Бахмута. Пригожин ведет кампанию против Генштаба больше года. Вы же помните весь 22-й год.

– Конечно.

– Я не могу при вас цитировать термины, которыми он награждал начальника Генерального штаба, но я приведу хотя бы такой...

А какой исход битвы за Бахмут выгоден лично Пригожину? Е сли украинцам удастся контрнаступление, его ничего не остановит

– Пожалуйста, да.

– Мы видели картинку: его бойцы из пулемета расстреливали портреты начальника Генерального штаба. Кроме того, они с [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым вместе... Кстати, показательно, что Кадыров замолк: он перестал такие обвинения бросать. Но это другая история. Они же требовали разжаловать [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова, рядовыми послать босиком на снег, искупать вину кровью и так далее. И это продолжалось до исторической ночи с 10-го на 11-е января, которую я назвал... Пока никто со мной как-то не согласен, а я скажу, что развивающиеся события меня все больше в этом убеждают: что в ночь с 10-го на 11-е января в бункере Путина произошел мини военный переворот. Туда пришли Шойгу и Герасимов. Скажем уже для объяснения: эти п...дарасы так называемые и презираемые. И потребовали у Путина убрать ставленника Пригожина [Сергея] Суровикина – и вернуть Герасимова в руководство армии и вообще прекратить эту кампанию, направленную против них.

И Путин частично пошел им навстречу. Суровикин был отстранен от руководства, Герасимов поставлен во главе операции, но Пригожина он не ликвидировал. Пригожин как бы остался участником этой игры. Эта ситуация стопроцентно напоминает классическую ситуацию у Гитлера. В любом фашистском режиме конфликт между генералитетом, между руководством армии и штурмовыми отрядами неизбежен. У Гитлера был такой же конфликт между Вермахтом и его штурмовыми отрядами, возглавляемыми его личным другом Эрнстом Рэмом. Был такой гитлеровский "Пригожин".

И этот конфликт решился в "ночь длинных ножей" 30 июня 34-го года, когда Вермахт так же, как Шойгу и Герасимов, потребовали избавить их от этих штурмовиков и ликвидировать Эрнста Рэма. И фюрер принял единственно возможное решение. Он должен был выбирать между Вермахтом и штурмовиками. И он предложил своему другу Рэму пистолет с одним патроном.

А Путин принял наихудшее решение. Он частично пошел навстречу военным, восстановил Герасимова, позволил им, в общем, уничтожать фактически Пригожина. И Пригожин правильно жалуется: что его ограничили в боеприпасах и никуда его не пускают. А что вы хотите от людей, которых он требовал полгода отправить босиком на фронт? Конечно, они будут его уничтожать. Но вот не сделав окончательный выбор между тем... То есть Гитлер поступил как настоящий фюрер. Нужно было между кем-то выбирать. А этот поступил как фюрерок. Он так вот никого не убил – и в результате получил продолжение в течение двух месяцев этой борьбы, которая, конечно, разбивает российскую армию.

Теперь у Пригожина есть великолепные пиарщики. Вот он уже информационно эту войну выиграл. Я вам скажу... Часть моей работы... Я краем глаза смотрю, конечно, за патриотическими блогами, информационными каналами. Вот вся эта партия так называемых легендарных военкоров, вся эта партия абсолютных фашистов – они стопроцентно на стороне Пригожина. Пригожин для них просто герой, романтическая фигура. И Пригожин свой миф о единственном герое, который берет Бахмут, а ему это мешают делать, – усиливает каждый день. Вы процитировали его сегодняшнее выступление, которое я еще не читал. А вчера или позавчера он рассказывал, что "если мне не дают вооружений и мы потерпим поражение – и украинцы перейдут в контрнаступление, – падет весь российский флот. И в этом будет виноват Генштаб". Он готовит сценарий уничтожения этого Генерального штаба и всех военных.

Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Теперь давайте на секундочку поставим себя на место Пригожина. Он что, какой-то борец за "русский мир", там, убежденный русский? Да он просто преступник, законченный негодяй с громадными амбициями, с чудовищным самолюбием, которое сейчас подогревается. Вы знаете, не просто такие ультрафашисты, а уже вот такие, казалось бы, абсолютно лояльные Путину, люди начинают заискивать с ним и посылать ему приветственные телеграммы: "Уважаемый Евгений Викторович..."

Сегодня эта, извиняюсь за выражение, мандавошка [пропагандистка Ольга] Скабеева уже начала повторять его тезисы: "Вот нас предупреждали. Пригожин предупреждал и перед Харьковом, и перед Херсоном. К нему не прислушались. А не получится ли так и в этот раз?" А вот давайте зададим себе вопрос: а какой исход битвы за Бахмут выгоден лично Пригожину?

Предположим, положив всех своих бойцов, может быть, рискуя собственной жизнью, он все-таки добьется взятия Бахмута. Ну так что будет? Генерал [официальный представитель минобороны РФ Игорь] Конашенков все равно выступит и скажет, что это замечательные десантники и морские пехотинцы все это сделали, а Пригожина все равно не простят и рано или поздно его убьют.

А если украинцам удастся контрнаступление и оправдаются прогнозы и предупреждения Пригожина, тогда Пригожина ничто не остановит. Просто вырезание всего Генерального штаба под нож, который сорвал пригожинский план. Да, пусть Россия потерпит поражение, но в потерпевшей поражение России Пригожин станет национальным героем. Собственно, на чем сделал Гитлер свою карьеру в Германии после поражения в Первой мировой?

– На унижении.

– Он человек, который сражался... "Удар в спину" – основной тезис был Гитлера. "Вот я сражался там героически, а мне ударили в спину политики и евреи". Вот только для полной картины Пригожину евреев не хватает.

В обстановке конфликта между Пригожиным и Генштабом РФ возможны самые неожиданные варианты. В том числе вот контрнаступление украинской армии под Бахмутом: не через два месяца на Мелитополь, а в ближайшее время здесь

– Так он же сам еврей. Наполовину, что ли.

– Это неважно. Хорошо бы, если бы у Герасимова была фамилия Герасимович. Но это тоже можно переделать. То есть Пригожин становится супернациональным героем в будущей России. Поэтому я не исключаю... Я думаю, что эти соображения тоже обсуждались в украинском Генеральном штабе: моральное состояние российской армии и этот конфликт. В обстановке этого конфликта возможны самые неожиданные варианты. В том числе вот контрнаступление украинской армии под Бахмутом: не через два месяца на Мелитополь, а в ближайшее время здесь.

– Андрей Андреевич, у нас остается буквально минутка, но я хочу еще успеть с вами быстро обсудить важный вопрос по Грузии. Потому что вот уже какой день мы наблюдаем протесты в Тбилиси: антипутинские абсолютно, которые с правильными лозунгами идут. И конечно, хочется, знаете... Смотришь на это все и думаешь: "Ну неужели грузины проснулись? Ну неужели сейчас они выйдут на улицы, они скинут прорусскую абсолютно власть, они достанут из тюрьмы Саакашвили, они пойдут освобождать оккупированные территории, которые Россия оккупировала?" Но я вам хочу сказать, что, видимо, в Кремле к этому тоже серьезно относятся, потому что сегодня Симоньян просто в истерике, в падучей, заходилась, кричала, что "мы не допустим, как в 2008-м, уже не будет мягко. А вот сразу шибанем по Тбилиси – и все".

– Ну они же уже по Киеву шибали. Понимаете, именно потому, что это народное восстание... Каков был основной лозунг грузинской власти? "Вы что, хотите, чтобы у нас было как в Мариуполе? Вы что, хотите, чтобы к нам пришли российские танки?" Они это повторяли еще за день до этих народных демонстраций. Но они забыли, что 80 процентов российских танков уже сгорело на украинском... Нет уже танков, которые они могли бы послать в Тбилиси. И даже "Калибров" уже для Тбилиси не осталось. Вот сегодняшнее еще пока, может быть, нерешительное, пробуждение, освобождение Грузии – это тоже результат уже состоявшейся украинской победы.

Ведь не достигнув полной победы в освобождении своей территории, Украина уже решила массу геополитических задач. Она спасла Запад от этого сценария ядерного шантажа Путина, когда он должен был пройти, как нож масло, Украину – и выйти на границы, и сказать снова: "Собирайте свои манатки и убирайтесь вон. Все, эта война проиграна". Украина уже спасла Тайвань, потому что если бы Украина проиграла, это было бы такое моральное унижение Запада... Как я уже говорил не раз, тайванцы сами бы принесли в Пекин ключи от своего острова. Не только же в Грузии – смотрите, как изменилась обстановка во всем постсоветском пространстве.

– Да.

– Каким языком разговаривает Казахстан с Россией.

– Да.

– Да что Казахстан... Помните, как самые последние кремлевские холуи, извините за выражение: Узбекистан и Туркмения – говорили Путину на весь мир: "За что вы с нами как с союзными республиками?" [Президент Туркменистана Эмомали] Рахмон, по-моему, это говорил.

– Да, да.

– "Мы уже с вами никогда..." Смотрите: те же Армения и Азербайджан ненавидят друг друга и воюют между собой, но обе страны ведут себя независимо по отношению к России. Все, Украина уже освободила все постсоветское пространство. И никакие симоньяны уже ничего не могут изменить.

– Андрей Андреевич, спасибо вам за эту, как всегда, интересную беседу. И до скорых новых встреч. Будем вас ждать. Слава Украине.

– До новых побед Украины. Героям слава.

ВИДЕО