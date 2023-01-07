Палата представителей США с пятнадцатой попытки избрала республиканца Маккарти новым спикером

Он победил с 15-й попытки, получив в итоговом голосовании 216 голосов из 428. Демократа Хакима Джеффриса поддержали 212 коллег.

"Я рад, что все закончилось", – заявил Маккарти, вставая с пола в зале заседаний, сообщают журналисты.

Маккарти представляет штат Калифорния и ранее был лидером меньшинства в Палате представителей. Его уже поздравил бывший президент США Дональд Трамп.

"Процесс выбора спикера, каким бы безумным он ни казался, сделал все это намного масштабнее и важнее, чем если бы он проводился более традиционным способом", – цитирует Трампа телеканал.

CNN отмечает, что это не самые продолжительные выборы спикера нижней палаты Конгресса (в 1855 году потребовалось 133 тура голосования), но самые продолжительные за 164 года.

В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.