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Палата представителей США не смогла избрать спикера с 11-й попытки. Это самые продолжительные выборы за 164 года

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Голосование в несколько туров за кандидатов на пост спикера в Палате представителей не проводили 100 лет
Голосование в несколько туров за кандидатов на пост спикера в Палате представителей не проводили 100 лет
Фото: ЕРА

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – за два дня провела уже 11 голосований в попытках избрать нового спикера, но ни один кандидат пока не смог получить достаточное количество голосов.

Об этом сообщил CNN

На заседании 3 января Палата представителей трижды пыталась проголосовать, но никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов. 4 января ситуация повторилась и после шестой попытки избрать спикера палата ушла на перерыв.

После перерыва голосование продолжилось. Как и в предыдущие разы Демократическая партия единогласно поддержала своего кандидата Хакима Джеффриса, но политсиле не хватает своих голосов для победы кандидата – каждый раз он набирает 212 голосов при необходимых 218. 

Республиканцы, у которых большинство в Палате представителей (222 места), не могут проголосовать за своего кандидата. Больше всех среди представителей партии набирает голосов Кевин Маккарти, но каждый раз он занимает второе место, так как группа из 20 республиканцев отказывается его поддерживать и голосует за третьего кандидата – республиканца Байрона Дональдса. 

Несколько раз выдвигали на должность спикера бывшего президента США Дональда Трампа, но больше одного голоса поддержки он не получил. 

Сайт CNN пишет, что напряжение растет, а собеседники канала в Республиканской партии говорят о "растущем разочаровании" среди центристов в политсиле из-за уступок, которые Маккарти предложил, чтобы убедить группу оппозиционеров поддержать его. CNN эти уступки назвал ключевыми. В частности, политик согласился предложить изменения регламента, согласно которым призвать к смещению спикера сможет один член палаты, а не пять, как он предложил изначально. 

Маккарти сказал, что его эта уступка не беспокоит. Он не считает, что из-за этого будет "слабым" спикером. 

Маккарти. Фото: ЕРА
Маккарти пошел на ключевые уступки республиканцам. Фото: ЕРА 

Палата представителей после 11-й попытки ушла на перерыв до полудня 6 января. 

Согласно информации CNN, это не самые продолжительные выборы спикера нижней палаты Конгресса (в 1855 году потребовалось 133 тура голосования), но самые продолжительные за 164 года. 

В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.

Согласно законодательству, пока не будет избран спикер, Палата представителей не может рассматривать никакие другие вопросы. Это означает, что голосование в зале, слушания в комитетах и другая работа в Конгрессе остановятся, если республиканцы не смогут договориться о новом лидере.

Контекст:

Нынешний спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN писал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.

Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, выборы, Конгресс США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Демократическая партия, Палата представителей, Хаким Джеффрис, Кевин Маккарти
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