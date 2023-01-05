Палата представителей США второй день не может избрать спикера

На заседании 3 января Палата представителей трижды пыталась проголосовать, но никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов.
4 января ситуация повторилась. Для победы кандидату необходимо набрать большинство – это минимум 218 голосов. Демократическая партия все разы единогласно поддерживала своего кандидата Хакима Джеффриса, отдавая ему 212 голосов.
В то же время в Республиканской партии произошел раскол. Большинство – 201 республиканец – голосовали за своего представителя Кевина Маккарти.
Однако 20 членов партии отказались его поддерживать и в каждом голосовании отдавали свой голос за третьего кандидата – республиканца Байрона Дональдса. Как результат республиканцы, имеющие большинство в палате (222 места), не смогли избрать своего кандидата спикером.
Как пишет The Washington Post, экс-президент США Дональд Трамп обращался к республиканцам с призывом поддержать Маккарти, но на последующих голосованиях те так и не проголосовали за него.
По итогу Палата представителей ушла на перерыв до 20.00 по местному времени (3.00 по Киеву).
Согласно законодательству, пока не будет избран спикер, Палата представителей не может рассматривать никакие другие вопросы. Это означает, что голосование в зале, слушания в комитетах и другая работа в Конгрессе остановятся, если республиканцы не смогут договориться о новом лидере.
В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.
Нынешний спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN писал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.
Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.