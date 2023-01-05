Палата представителей США второй день не может избрать спикера

Палата представителей провела уже шесть голосований по избранию спикера Фото: EPA

На заседании 3 января Палата представителей трижды пыталась проголосовать, но никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов.

4 января ситуация повторилась. Для победы кандидату необходимо набрать большинство – это минимум 218 голосов. Демократическая партия все разы единогласно поддерживала своего кандидата Хакима Джеффриса, отдавая ему 212 голосов.

В то же время в Республиканской партии произошел раскол. Большинство – 201 республиканец – голосовали за своего представителя Кевина Маккарти.

Однако 20 членов партии отказались его поддерживать и в каждом голосовании отдавали свой голос за третьего кандидата – республиканца Байрона Дональдса. Как результат республиканцы, имеющие большинство в палате (222 места), не смогли избрать своего кандидата спикером.

Как пишет The Washington Post, экс-президент США Дональд Трамп обращался к республиканцам с призывом поддержать Маккарти, но на последующих голосованиях те так и не проголосовали за него.

По итогу Палата представителей ушла на перерыв до 20.00 по местному времени (3.00 по Киеву).

Маккарти не хватило 17 голосов, чтобы стать спикером Палаты представителей. Фото: EPA

Согласно законодательству, пока не будет избран спикер, Палата представителей не может рассматривать никакие другие вопросы. Это означает, что голосование в зале, слушания в комитетах и другая работа в Конгрессе остановятся, если республиканцы не смогут договориться о новом лидере.

В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.