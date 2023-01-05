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Палата представителей США второй день не может избрать спикера

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Палата представителей провела уже шесть голосований по избранию спикера
Палата представителей провела уже шесть голосований по избранию спикера
Фото: EPA

Палата представителей США за два дня провела уже шесть голосований в попытках избрать спикера, но так и не смогла этого сделать. Об этом сообщили CNN и NBC News.

На заседании 3 января Палата представителей трижды пыталась проголосовать, но никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов.

4 января ситуация повторилась. Для победы кандидату необходимо набрать большинство – это минимум 218 голосов. Демократическая партия все разы единогласно поддерживала своего кандидата Хакима Джеффриса, отдавая ему 212 голосов.

В то же время в Республиканской партии произошел раскол. Большинство – 201 республиканец – голосовали за своего представителя Кевина Маккарти.

Однако 20 членов партии отказались его поддерживать и в каждом голосовании отдавали свой голос за третьего кандидата – республиканца Байрона Дональдса. Как результат республиканцы, имеющие большинство в палате (222 места), не смогли избрать своего кандидата спикером.

Как пишет The Washington Post, экс-президент США Дональд Трамп обращался к республиканцам с призывом поддержать Маккарти, но на последующих голосованиях те так и не проголосовали за него.

По итогу Палата представителей ушла на перерыв до 20.00 по местному времени (3.00 по Киеву).

Маккарти не хватило 16 голосов, чтобы стать спикером Палаты представителей. Фото: EPA
Маккарти не хватило 17 голосов, чтобы стать спикером Палаты представителей. Фото: EPA

Согласно законодательству, пока не будет избран спикер, Палата представителей не может рассматривать никакие другие вопросы. Это означает, что голосование в зале, слушания в комитетах и другая работа в Конгрессе остановятся, если республиканцы не смогут договориться о новом лидере.

В последний раз голосование за спикера Палаты представителей проходило в несколько туров в 1923 году – тогда Фредерика Джиллетта избрали на эту должность только с девятой попытки.

Контекст:

Нынешний спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN писал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.

Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Дональд Трамп, Республиканская партия, голосование, Демократическая партия, Палата представителей, Хаким Джеффрис, Кевин Маккарти
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