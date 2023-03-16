Пионтковский: С ядерным шантажом все закончено. Путину объяснили: в случае использования ядерного оружия российская армия будет уничтожена, а Путина лично убьют

Путин "не шахид", и принял аргумент Запада, что в случае использования ядерного оружия его убьют, считает политолог Фото: EPA

По мнению Пионтковского, Запад опасается прямой военной атаки России на территорию НАТО, но не ядерного удара от РФ.

"С ядерным шантажом все закончено... Надо отдать должное американцам: они здесь очень жестко поставили вопрос. Путин занимался ядерным шантажом 15 лет и добивался громадных политических успехов на этом пути. Из-за этого шантажа и не приняли в свое время [в НАТО] – даже на ПДЧ – Грузию и Украину, не было реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но в начале октября Путину объяснили в конце концов, какие последствия будут для российской армии в случае использования ядерного оружия: она просто будет уничтожена огневым воздействием стран НАТО, а Путина лично убьют. И этот тезис он принял", – заявил политолог.

Он выразил уверенность, что никакое ядерное оружие Путин использовать не будет, и привел три причины.

"Во-первых, это не решает никакой военной цели. Вы же помните удивительный опрос общественного мнения в Украине. Он, кстати, потряс весь Запад. 89% ответило, что если он использует ядерное оружие, то Украина не сдастся, а будет еще более яростно ему сопротивляться. Второе – что его за это накажут. Американцы об этом сказали. Третье: если он и сошел с ума, то все равно он это не сделает, у него нет кнопки. Для этого нужно 20 офицеров Генштаба, согласованно", – считает Пионтковский.

Однако, уверен публицист, Путин не захочет этого делать, потому что, как показывают его дворцы, "он не шахид".