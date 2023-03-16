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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: С ядерным шантажом все закончено. Путину объяснили: в случае использования ядерного оружия российская армия будет уничтожена, а Путина лично убьют

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Путин "не шахид", и принял аргумент Запада, что в случае использования ядерного оружия его убьют, считает политолог
Путин "не шахид", и принял аргумент Запада, что в случае использования ядерного оружия его убьют, считает политолог
Фото: EPA

Запад уже не боится ядерного шантажа президента России Владимира Путина, уверен живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Пионтковского, Запад опасается прямой военной атаки России на территорию НАТО, но не ядерного удара от РФ. 

"С ядерным шантажом все закончено... Надо отдать должное американцам: они здесь очень жестко поставили вопрос. Путин занимался ядерным шантажом 15 лет и добивался громадных политических успехов на этом пути. Из-за этого шантажа и не приняли в свое время [в НАТО] – даже на ПДЧ – Грузию и Украину, не было реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее. Но в начале октября Путину объяснили в конце концов, какие последствия будут для российской армии в случае использования ядерного оружия: она просто будет уничтожена огневым воздействием стран НАТО, а Путина лично убьют. И этот тезис он принял", – заявил политолог. 

Он выразил уверенность, что никакое ядерное оружие Путин использовать не будет, и привел три причины. 

"Во-первых, это не решает никакой военной цели. Вы же помните удивительный опрос общественного мнения в Украине. Он, кстати, потряс весь Запад. 89% ответило, что если он использует ядерное оружие, то Украина не сдастся, а будет еще более яростно ему сопротивляться. Второе – что его за это накажут. Американцы об этом сказали. Третье: если он и сошел с ума, то все равно он это не сделает, у него нет кнопки. Для этого нужно 20 офицеров Генштаба, согласованно", – считает Пионтковский.

Однако, уверен публицист, Путин не захочет этого делать, потому что, как показывают его дворцы, "он не шахид". 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, угрозы, Андрей Пионтковский, шантаж, война России против Украины
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