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Выход России из договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины – Госдеп

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США делают именно то, что и раньше обещали делать Прайс
США делают именно то, что и раньше обещали делать – Прайс
Фото: U.S. Department of State / Facebook

Выход России из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) не помешает Вашингтону и дальше поддерживать Украину. Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге 1 марта, запись опубликована на сайте ведомства.

По его словам, решение России в одностороннем порядке приостановить свое участие в СНВ – это "досадно и еще более безответственно".

"Ядерным державам нужно заниматься контролем над вооружениями, задействовать другие инструменты стратегической стабильности... Это не выход для России – отказаться от контроля вооружения в мире, где есть две ядерные державы. Готовность РФ способствовать нестабильности и использовать безответственную ядерную риторику подвергает опасности каждую нацию на этой планете", – сказал спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что отказ Москвы от СНВ не меняет позицию США в отношении Украины.

"Предполагаемая приостановка действия нового СНВ в то же время не помешает Соединенным Штатам продолжать поддерживать Украину. Мы делаем именно то, что и раньше обещали делать, если Москва продолжит свою агрессию", – отметил Прайс, добавив, что  Вашингтон продолжает призывать Кремль возобновить полное соблюдение договора. 

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Президент России Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ, указывается в тексте документа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Госдепартамент США, военная помощь, война России против Украины, Нед Прайс
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