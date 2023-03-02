Выход России из договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины – Госдеп

США делают именно то, что и раньше обещали делать – Прайс Фото: U.S. Department of State / Facebook

По его словам, решение России в одностороннем порядке приостановить свое участие в СНВ – это "досадно и еще более безответственно".

"Ядерным державам нужно заниматься контролем над вооружениями, задействовать другие инструменты стратегической стабильности... Это не выход для России – отказаться от контроля вооружения в мире, где есть две ядерные державы. Готовность РФ способствовать нестабильности и использовать безответственную ядерную риторику подвергает опасности каждую нацию на этой планете", – сказал спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что отказ Москвы от СНВ не меняет позицию США в отношении Украины.

"Предполагаемая приостановка действия нового СНВ в то же время не помешает Соединенным Штатам продолжать поддерживать Украину. Мы делаем именно то, что и раньше обещали делать, если Москва продолжит свою агрессию", – отметил Прайс, добавив, что Вашингтон продолжает призывать Кремль возобновить полное соблюдение договора.