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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Чего боятся американцы? В войне РФ против НАТО погибнет несколько сотен военнослужащих Альянса. Для них это неприемлемый ущерб

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По словам Пионтковского, россияне понимают, что в случае войны с НАТО будут уничтожены
По словам Пионтковского, россияне понимают, что в случае войны с НАТО будут уничтожены
Фото: radiosvoboda.org

США и остальной Запад не хотят прямо ввязываться в войну против России, хотя могут ее победить в считанные дни. Причина – нежелание терять в войне даже минимальное число своих военных и гражданских. Такое мнение высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Парадоксально, что обе стороны – и Москва, и Запад – не заинтересованы в ударах Москвы по территории НАТО. Почему Москва не заинтересована – это понятно. Потому что после этого война закончится за несколько дней", – отметил он.

По словам Пионтковского, россияне боятся войны с НАТО, так как понимают, что в таком случае они будут уничтожены.

"Так а чего же боятся американцы? А я вам отвечу. А потому что в этой войне в течение нескольких дней, в которые они русских уничтожат, наверное, погибнет несколько сотен американских или натовских военнослужащих. Да еще [президент РФ Владимир] Путин, наверное, захреначит по какому-то городу, там. Атомным оружием он не посмеет: умирать он не хочет... То есть погибнут в этой короткой войне с участием НАТО, которое быстро все закончит, – погибнут несколько сотен военнослужащих и несколько тысяч мирных. Для них это неприемлемый ущерб", – подчеркнул он.

Пионтковский также припомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад за эту войну платит деньгами, а украинцы – кровью, и если Украина не устоит, то уже Западу придется платить кровью.

"Нам очень понравилось, что они понимают то, что мы защищаем их. Но в этой же фразе звучал и другой смысл: "Ребята, вот на нас напал Гитлер с ядерной бомбой. Он нам приказал собрать манатки. Нашлись 300 спартанцев – или 40 млн украинцев, – которые сейчас нас защищают и платят своей кровью. Нам повезло. Так давайте воспользуемся тем, что нам не придется проливать кровь". Это сознание Запада: они не готовы проливать кровь. Они не готовы идти на риск. И каждый раз перед тем, как дать новое оружие, они думают: "А не ударит ли Путин по нам?" – добавил публицист.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ США неоднократно заявляли, что хоть и готовы предоставить Украине военную и финансовую помощь для борьбы с агрессором, но не будут отправлять свои войска в страну.

Также, несмотря на просьбы Украины, НАТО отказалось ввести над Украиной бесполетной зоны, опасаясь эскалации ситуации.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, война, вторжение, Андрей Пионтковский, война России против Украины, борьба, войска, русские, россияне
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