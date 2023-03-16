Пионтковский: Чего боятся американцы? В войне РФ против НАТО погибнет несколько сотен военнослужащих Альянса. Для них это неприемлемый ущерб

"Парадоксально, что обе стороны – и Москва, и Запад – не заинтересованы в ударах Москвы по территории НАТО. Почему Москва не заинтересована – это понятно. Потому что после этого война закончится за несколько дней", – отметил он.

По словам Пионтковского, россияне боятся войны с НАТО, так как понимают, что в таком случае они будут уничтожены.

"Так а чего же боятся американцы? А я вам отвечу. А потому что в этой войне в течение нескольких дней, в которые они русских уничтожат, наверное, погибнет несколько сотен американских или натовских военнослужащих. Да еще [президент РФ Владимир] Путин, наверное, захреначит по какому-то городу, там. Атомным оружием он не посмеет: умирать он не хочет... То есть погибнут в этой короткой войне с участием НАТО, которое быстро все закончит, – погибнут несколько сотен военнослужащих и несколько тысяч мирных. Для них это неприемлемый ущерб", – подчеркнул он.

Пионтковский также припомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад за эту войну платит деньгами, а украинцы – кровью, и если Украина не устоит, то уже Западу придется платить кровью.

"Нам очень понравилось, что они понимают то, что мы защищаем их. Но в этой же фразе звучал и другой смысл: "Ребята, вот на нас напал Гитлер с ядерной бомбой. Он нам приказал собрать манатки. Нашлись 300 спартанцев – или 40 млн украинцев, – которые сейчас нас защищают и платят своей кровью. Нам повезло. Так давайте воспользуемся тем, что нам не придется проливать кровь". Это сознание Запада: они не готовы проливать кровь. Они не готовы идти на риск. И каждый раз перед тем, как дать новое оружие, они думают: "А не ударит ли Путин по нам?" – добавил публицист.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube