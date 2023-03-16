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Пионтковский: Будут интересные выборы – три кандидата будет: от Республиканской, Демократической партий и отколовшийся от республиканцев Трамп

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Следующие выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года
Следующие выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года
Фото: depositphotos.com

45-й президент США Дональд Трамп не сможет победить на очередных выборах президента Соединенных Штатов. Такое мнение высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"В демократии, чтобы выиграть выборы, надо нападать на действующую власть. Так вот сейчас в Демократической партии решается у нас на глазах – я думаю, как раз к первым дебатам в августе, – за что мочить дедушку [президента США Джо] Байдена: за то, что, как говорит Трамп, этот авантюрист своей поддержкой коррумпированного украинского режима ведет мир к третьей мировой и ядерной войне, или за недостаточную поддержку Украины. Вот это самое важное", – сказал Пионтковский.

Он объяснил, что есть другое крыло республиканцев, которые, наоборот, критикуют Байдена за недостаточную помощь Украине.

"Вы видели, какую решающую роль они сыграли как раз в разгар этого танкового скандала, когда [канцлер Германии Олаф] Шольц отказывался давать танки, если Байден не даст [танки] Abrams. Как раз в Киеве находились такие видные деятели Республиканской партии, как лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. И вот очень положительно для нас новое назначение в Палате представителей: председателем комиссии по иностранным делам назначен молодой республиканец Майк Маккол. Вот он очень последовательный сторонник Украины. Он даже сейчас вносит в палату резолюцию, законодательно требующую у Байдена предоставить ракеты ATACMS и истребители F-16. Они из Киева просто кричали Байдену: "Давай немедленно им Abrams, иначе все застопорится", – отметил Пионтковский.

По его мнению, эта линия Республиканской партии имеет шанс победить на следующих выборах президента США.

"А [республиканец, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, Рон] Дисантис – он так же, как [спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин] Маккарти, он такой карьерист. И когда он увидит, что все-таки большинство Республиканской партии поддерживает Украину и критикует Байдена за недостаточную поддержку, он к этой линии примкнет", – добавил эксперт.

По словам Пионтковского, Трамп может выдвинуть себя кандидатом в президенты каким-то другим образом.

"Ну вот такая ситуация в Республиканской партии. Но Трамп, конечно, нагадит республиканцам. Проиграв номинацию, он наверняка получит поддержку от Кремля и, конечно, выдвинет себя кандидатом от какой-то третьей партии. И, скорее всего, будут такие, интересные, выборы: три кандидата будет – от Республиканской, Демократической партии и отколовшийся от республиканцев Трамп", – сказал политолог.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Украина, выборы, Джо Байден, демократия, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, Дональд Трамп, Митч Макконнелл, Олаф Шольц, Abrams
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