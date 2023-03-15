Пионтковский о помощи Ирана России: У Ирана скоро будут совсем другие проблемы

Пионтковский: С Ираном вопрос в ближайшее время будет решен Фото: zbruc.eu

По мнению Пионтковского, хотя Россия в своих атаках на Украину по-прежнему использует иранские дроны, он бы Иран "вообще вынул за скобки".

"С Ираном вопрос в ближайшее время будет решен. По-моему, они очень увлеклись своей ядерной программой. И Израиль в конце концов получил отмашку от Соединенных Штатов на уничтожение всего их ядерного арсенала", – считает эксперт.

Он упомянул недавнее обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к иранскому народу. В нем политик заявил, что "ужасная ядерная война разразится", если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие. "Есть черта, которую вы не можете пересечь, и за это придется заплатить цену", – цитировало его Jerusalem Post.

"А за день до этого находящийся в Израиле [министр обороны США Ллойд] Остин, наш друг, заявил, что никогда не допустит ядерного оружия. У Ирана скоро будут совсем другие проблемы", – подчеркнул Пионтковский.

Что касается возможной помощи России от Китая, отметил политолог, "здесь тоже американцы себя неплохо проявили".

"Они очень жесткое предупреждение сделали Китаю на случай серьезной военной поддержки. Ну, Китай и Соединенные Штаты – это сиамские близнецы в экономике. Они настолько переплетены... Американцы, разорвав эти связи, нанесут себе очень большой ущерб – и американскому потребителю, который привык к китайским товарам. Но китайскую экономику они просто разрушат. Они предупредили очень определенно, что они это сделают", – сказал Пионтковский.

По его мнению, слухи, что Китай "вот-вот поможет русским", – это аргумент президента КНР Си Цзиньпина в торговле с американцами, с помощью которого он хочет добиться экономических уступок, но "на экономическое самоубийство он не пойдет".

"Поэтому серьезной поддержки ниоткуда Россия не получит", – подытожил эксперт.

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