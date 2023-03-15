Пионтковский о помощи Ирана России: У Ирана скоро будут совсем другие проблемы

По мнению Пионтковского, хотя Россия в своих атаках на Украину по-прежнему использует иранские дроны, он бы Иран "вообще вынул за скобки".
"С Ираном вопрос в ближайшее время будет решен. По-моему, они очень увлеклись своей ядерной программой. И Израиль в конце концов получил отмашку от Соединенных Штатов на уничтожение всего их ядерного арсенала", – считает эксперт.
Он упомянул недавнее обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к иранскому народу. В нем политик заявил, что "ужасная ядерная война разразится", если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие. "Есть черта, которую вы не можете пересечь, и за это придется заплатить цену", – цитировало его Jerusalem Post.
"А за день до этого находящийся в Израиле [министр обороны США Ллойд] Остин, наш друг, заявил, что никогда не допустит ядерного оружия. У Ирана скоро будут совсем другие проблемы", – подчеркнул Пионтковский.
Что касается возможной помощи России от Китая, отметил политолог, "здесь тоже американцы себя неплохо проявили".
"Они очень жесткое предупреждение сделали Китаю на случай серьезной военной поддержки. Ну, Китай и Соединенные Штаты – это сиамские близнецы в экономике. Они настолько переплетены... Американцы, разорвав эти связи, нанесут себе очень большой ущерб – и американскому потребителю, который привык к китайским товарам. Но китайскую экономику они просто разрушат. Они предупредили очень определенно, что они это сделают", – сказал Пионтковский.
По его мнению, слухи, что Китай "вот-вот поможет русским", – это аргумент президента КНР Си Цзиньпина в торговле с американцами, с помощью которого он хочет добиться экономических уступок, но "на экономическое самоубийство он не пойдет".
"Поэтому серьезной поддержки ниоткуда Россия не получит", – подытожил эксперт.
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Осенью американские СМИ сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля". До сих пор в Украине не были зафиксированы случаи применения Россией иранских ракет.
Китай с начала полномасштабного нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года говорил, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели.
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.